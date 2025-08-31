Rudy Giuliani sufrió un grave accidente automovilístico tras brindar apoyo a una víctima de violencia doméstica

Publicado por Sabrina Martin 31 de agosto, 2025

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, resultó gravemente herido la noche del sábado en un accidente de tránsito en New Hampshire. Según confirmó su equipo, el vehículo de alquiler en el que viajaba fue impactado por detrás a gran velocidad, lo que le provocó una fractura de vértebra y múltiples lesiones en el brazo y la pierna.

Giuliani, de 81 años, permanece internado en un hospital del área de Manchester, donde se espera que continúe en observación durante varios días antes de recibir el alta con un aparato ortopédico para estabilizar la lesión en la columna. Su portavoz, Michael Ragusa, informó que a pesar de la gravedad del accidente, el exalcalde se encuentra de buen ánimo.

Prestó auxilio antes del accidente

Minutos antes del choque, Giuliani había detenido su vehículo para asistir a una mujer víctima de violencia doméstica. Llamó al 911 y permaneció en el lugar hasta la llegada de la policía para asegurar que la mujer estuviera protegida. Fue tras regresar a su automóvil que se produjo el impacto.