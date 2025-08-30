Dimite el jefe de datos del Seguro Social, denunciando un ambiente "intolerable” en la agencia

Publicado por Sabrina Martin 29 de agosto, 2025

El director de datos de la Administración del Seguro Social (SSA), Charles Borges, presentó su renuncia este viernes, pocos días después de advertir formalmente sobre fallas graves en la seguridad de los sistemas de información de la agencia. En una carta dirigida al administrador Frank Bisignano, Borges alertó que datos sensibles de millones de estadounidenses habían sido cargados en un entorno de nube con vulnerabilidades que, según él, podían exponer información personal a accesos no autorizados.

Denuncias de irregularidades y cultura de miedo

En su carta, Borges detalló que detectó proyectos y decisiones que podrían haber violado regulaciones federales y comprometer el resguardo de activos de alto valor dentro de la nube. También afirmó que la conducción actual de la agencia creó un ambiente de temor entre los trabajadores, donde expresar preocupaciones podía traducirse en represalias o despidos.

De acuerdo con su testimonio, incluso solicitudes formales de información sobre actividades cuestionables fueron rechazadas o ignoradas por la cúpula de la SSA. Borges afirmó que esta situación lo dejó sin la posibilidad de garantizar que los datos se usaran en cumplimiento con los acuerdos legales y las normas federales vigentes.

Advertencias sobre el DOGE

El ahora exfuncionario apuntó directamente al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), un organismo creado para combatir el despilfarro y la mala gestión. Según Borges, esta dependencia trasladó información sensible del Seguro Social a entornos tecnológicos sin las garantías mínimas de protección.