30 de agosto, 2025

El 29 de abril de 1786, el sheriff Benjamin Branch murió al caer de su caballo. Tenía 54 años, servía en el condado de Chesterfield, Virginia. Su nombre, su cara y su rango se encuentran inscriptos en los archivos del National Law Enforcement Officers Memorial Fund (NLEOMF), que conmemora a los más de 24.000 hombres y mujeres muertos en acto de servicio desde entonces.

Aunque mes a mes la lista continúa creciendo -el objetivo ideal, dicen los expertos, es un cero posible pero improbable-, en lo que va del año el ritmo de defunciones se ha ralentizado en más de la mitad. Datos del Officer Down Memorial Page (ODMP) publicados en los últimos días, revelan que el número se desplomó un 51% entre enero y julio con respecto al mismo período del año pasado.

Con 10 muertos en julio, la cifra en este primer semestre de 2025 llegó a 50. El último fue Didarul Islam: a sus 36 años, con tres años y seis meses de servicio a sus espaldas, fue uno de los cuatro muertos durante un tiroteo masivo en un edificio de oficinas en Midtown Manhattan, Nueva York. Islam tenía dos hijos y esperaba un tercero. Los otros agentes caídos ese mes fueron, según ODMP:

Otros agentes caídos en servicio Ayudante del sheriff Devin Maso Oficina del Sheriff del Condado de Darlington, Carolina del Sur

Fallecido en acto de servicio: martes, 1 de julio de 2025

Causa: disparos.

​

Agente Miguel Cano Patrulla de Carreteras de California, California

Fallecido en acto de servicio: miércoles, 2 de julio de 2025

Causa: accidente automovilístico.

​

Ayudante del sheriff Antonio Aleman Oficina del Sheriff del Condado de Doña Ana, Nuevo México

Fecha de fallecimiento: martes, 8 de julio de 2025

Causa: accidente automovilístico.

​

Agente de libertad condicional Joshua Lemont Byrd Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, CA.

Fecha de fallecimiento: jueves, 17 de julio de 2025

Causa: disparos.

​

Detective Víctor Lemus Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, CA

Fallecido en acto de servicio: viernes, 18 de julio de 2025

Causa: explosión.

​

Detective William Osborn Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, CA

Fallecido en acto de servicio: viernes, 18 de julio de 2025

Causa: explosión.

​

Detective Joshua Kelley-Eklund Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, CA

Fecha de fallecimiento: viernes, 18 de julio de 2025

Causa: explosión.

​

Agente de policía Phillip C. Wagner Departamento de Policía de Lorain, Ohio

Fecha de fallecimiento: jueves, 24 de julio de 2025

Causa: disparos.

​

Ayudante del sheriff Elijah Ming Oficina del Sheriff del Condado de Wyandotte, Kansas

Fecha de fallecimiento: sábado, 26 de julio de 2025

Los números de la caída de oficiales muertos en servicio

El informe de mitad de año del NLEOMF también refleja una tendencia a la baja. Si entre enero y junio de 2024 se registraron 89 muertes, en 2025 fueron 42. Un 53% menos.

El informe desglosa los motivos de defunción, siendo el paraguas "otras causas" el de mayor decrecimiento. La categoría es amplia: desde muertes por secuelas del 11-S hasta eventos extremos de estrés en el cumplimiento del servicio.

Incluye a Jonathan J. Campos, oficial de cabina de vuelo a bordo del avión de pasajeros que colisionó en el aeropuerto Ronald Reagan de Washington. Y a Felicia D. Reilly, quien fue atacada, a puños y patadas en la cabeza, por el hijo de una pareja mayor a la que se acercó a asistir. Las heridas la obligaron a retirarse de la fuerza, luego causaron su muerte.

Las muertes "vinculadas al tráfico" se desplomaron un 50%, según la NLEOMF. Mientras que las muertes en choques mortales se redujeron un 59%, las muertes por atropello bajaron un 33%.

Las "vinculadas a armas de fuego" cayeron un 21%. Las situaciones más mortíferas fueron los arrestos y las investigaciones de personas o actividades sospechosas, cobrándose cinco vidas cada una. Les siguieron los controles del tráfico y los disturbios domésticos. Así murió, por ejemplo, Joseph Azcona, baleado en Newark, New Jersey. Cinco menores fueron detenidos, el presunto asesino tiene 14 años.

Posibles causas

"El tono, el tenor, la retórica, la conversación sobre los agentes de la ley cambió dramáticamente en los últimos seis meses", sostiene el presidente del NLEOMF, Bill Alexander, al ser preguntado por VOZ sobre las posibles causas de la mejoría.

El exagente, retirado hace tres años, asegura que el "cambio total de tono en los discursos" sobre la Policía habría aumentado su credibilidad y llevado a un cambio en el público. Aunque no precisa un mensaje específico, alude en general al apoyo del Gobierno a las fuerzas de seguridad.

Recuerda que "los mensajes alrededor y sobre la Policía durante los últimos cinco años eran mayormente negativos", como los vertidos desde el movimiento Defund The Police (Desfinancien la Policía). "Creo que aquellos mensajes resonaron con parte de la población, influyendo su forma de actuar frente a los policías, aumentando el peligro para los agentes".

El mismo Alexander revela haber sentido "algo abatido" por el "apoyo general del público a las fuerzas del orden" durante su época de uniformado. Fue justo "en el momento álgido" de las críticas "realmente bajas y negativas" de cargos electos y periodistas, dice.

"Se culpaba a las fuerzas del orden de todo lo malo que ocurría en el mundo, o de todo enfrentamiento en el que los agentes se hubiesen visto obligados a usar la fuerza o defenderse... sin importar lo que hubiesen hecho", añade. "Casi animando a los ciudadanos a luchar, resistirse o desobedecer a los policías".

Otro factor que, dice, puede haber contribuido al descenso de muertos en servicio es el trabajo de organizaciones como la suya, que "intentan encontrar los mejores métodos de formación, protocolos y prácticas para volver más seguro el trabajo tan peligroso de estos hombres y mujeres".

La Asociación Internacional de Jefes de Policía, el Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía, la Asociación Nacional de Alguaciles, la Orden Fraternal de la Policía... "Hay decenas de redes importantes que trabajan para las fuerzas del orden".

Alexander acompaña aquellas posibles causas con una advertencia: "Los primeros seis meses de este año parecen algo así como una anomalía". No hubo una reducción "dramática" de los crímenes violentos, ni tampoco un cambio "dramático" de las condiciones en las calles. "Creo que el trabajo sigue siendo tan peligroso para los hombres y mujeres que están en las calles como lo ha sido en los últimos dos años".

Todavía queda por ver si la mejora de la primera mitad del año se extiende a la segunda, e incluso más allá.