Las rutas del narcotráfico: cómo operan los cárteles latinoamericanos que inundan de drogas al país

Publicado por Virginia Martínez 29 de agosto, 2025

La semana pasada, la Casa Blanca aseguró que la Administración Trump está dispuesta a emplear "todo su poder" para frenar el narcotráfico proveniente de Latinoamérica, al tiempo que reiteró que Nicolás Maduro no es el mandatario legítimo de Venezuela, sino el "jefe fugitivo" del Cártel de los Soles, acusado de enviar drogas a Estados Unidos.

Por su parte, la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, confirmó que el despliegue de tres destructores con alrededor de 4.000 soldados hacia aguas internacionales del Caribe, cerca de Venezuela, responde a la estrategia de Washington para combatir el tráfico de fentanilo y otras drogas que afectan a sus comunidades.

Las rutas del narcotráfico han evolucionado con el tiempo y se han ido adaptando a las situaciones coyunturales de cada país, así como a los distintos tipos de control fronterizo, aprovechando la geografía fragmentada de la región.

Estas rutas representan un desafío logístico para los gobiernos del hemisferio, al igual que un riesgo social por el aumento de la violencia, del crimen organizado y de la corrupción en las zonas afectadas.

El Cártel de los Soles y las rutas del Caribe

El Departamento del Tesoro aseguró recientemente que el régimen de Nicolás Maduro ha brindado apoyo logístico y financiero al Cártel de Sinaloa, permitiéndole operar durante muchos años en territorio venezolano para luego distribuir la droga hacia EEUU.

Asimismo, de acuerdo a un informe de la Marina de la Defensa Nacional de Guatemala, con el pasar del tiempo, Venezuela ha ido ganando terreno en el negocio del narcotráfico y en la producción de drogas.

El documento asegura que el país caribeño, a través del Arco de las Antillas, se ha convertido en uno de los principales exportadores de cocaína hacia EEUU.

Mapa con la ruta Voz Media

El informe revela que las rutas que salen de Venezuela se dividen principalmente en cuatro ejes que parten de estados muy cercanos a la frontera colombo-venezolana.

Desde el estado Apure, Táchira y Zulia hacia Honduras, vía las islas caribeñas. Algunas islas funcionan como puntos de almacenamiento temporal o depósitos ilegales antes de que la droga sea enviada a EEUU.

Desde el estado Apure y Amazonas, se transportan a las regiones costeras de Venezuela y luego hacia la República Dominicana o Jamaica, para llegar a EEUU.

Desde puertos, como Puerto Cabello, hacia África Occidental y luego a Europa.

Desde el estado Apure, Amazonas y Táchira en dirección a Surinam o Brasil y luego a África Occidental, teniendo como destino final Oriente Medio o Europa.

Mapa Mapa de las rutas - Voz Media

Según datos del Centro Internacional de Investigación y Análisis Contra el Narcotráfico Marítimo (CMCON), entre el año 2020 y 2023, ocurrieron 29 eventos en Venezuela, lo que representó un total de 33,4 toneladas de drogas incautadas entre Marihuana y CHC.

Venezuela como ruta de transbordo hacia EEUU

Una demanda judicial, a la que VOZ ha tenido acceso, presentada a mediados de agosto por una Corte del Distrito Sur de Florida, reitera que Maduro no puede cometer sus actos de terrorismo solo, y que los funcionarios de su entorno más cercano le proporcionan apoyo material, incluido un flujo constante de millones de dólares procedentes del narcotráfico, blanqueo de dinero y asistencia para evadir las sanciones de EEUU.

De acuerdo a la demanda, el tráfico de drogas se ha realizado hacia EEUU y el lavado de dinero ha sido igualmente efectuado hacia y a través del país, con "miles de millones de dólares extraídos de los ciudadanos estadounidenses".

Según el documento, el Ejército venezolano, dirigido por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, es el responsable de interceptar a los presuntos narcotraficantes que vuelan por el espacio aéreo venezolano. Sin embargo, Padrino López ejerce su poder para permitir, a través de sobornos, que los narcotraficantes utilicen a Venezuela como ruta de transbordo de las drogas destinadas a EEUU.

"Mientras le pagaran, los aviones cargados de cocaína podían pasar y evitar la interdicción. Lejos de detener a los narcotraficantes, los militares -por el precio adecuado- daban paso seguro a narcotraficantes, terroristas y otros delincuentes", se lee en la demanda.

Venezuela, un país productor InSight Crime, titulado La revolución de la cocaína en Venezuela, el país estaba en camino de "convertirse en el cuarto productor global de cocaína".

​De acuerdo al estudio, "Maduro se ha posicionado como custodio del tráfico de drogas en el país, ejerciendo control sobre el acceso a los ingentes ingresos de la cocaína, no sólo para los narcotraficantes, sino también para los políticos corruptos y la red de tráfico infiltrada en el Ejército, conocida como el Cártel de los Soles".

​El codirector y cofundador de InSight Crime, Jeremy McDermott, productor de cocaína". De acuerdo a McDermott, "ya hay cultivos de coca a escala industrial".

​El Cártel de los Soles "no es una organización narcotraficante integrada verticalmente en el sentido tradicional. Sería mejor describirlo como el resultado de un sistema de gobernanza criminal híbrido establecido por Maduro y que se ha fortalecido en los últimos años entre la primera y la segunda Administración de Donald Trump", añadió. De acuerdo a un informe publicado en 2022 por, titulado, el país estaba en camino de "convertirse en elde cocaína".​De acuerdo al estudio, "Maduro se ha posicionado comoen el país, ejerciendo control sobre el acceso a los, no sólo para los narcotraficantes, sino también para los políticos corruptos y la red de tráfico, conocida como el".​El codirector y cofundador de InSight Crime, aseguró esta semana a CNN que efectivamente "Venezuela se convirtió en un". De acuerdo a McDermott, "ya haya escala industrial".​El Cártel de los Soles "no es una organización narcotraficanteen el sentido tradicional. Sería mejor describirlo como el resultado de unestablecido por Maduro y que se ha fortalecido en los últimos años entre la primera y la segunda Administración de", añadió.

El Cártel de Sinaloa y las rutas del Caribe

El Cártel de Sinaloa opera principalmente en la frontera norte de México y utilizan los cruces fronterizos ubicados en Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales y Sonoyta para introducir cocaína, metanfetaminas y fentanilo en EEUU.

La cocaína producida en Colombia, Perú y Bolivia pasa por Venezuela y Honduras, que son puntos de tránsito clave, mediante puentes aéreos que transportan la droga hacia México.

Las rutas incluyen escalas en Panamá, Costa Rica y luego hacia el Caribe hondureño, desde donde se dirige a Guatemala, México o Belice.

Por otra parte, los precursores químicos del fentanilo son importados desde China e India y procesados en laboratorios clandestinos en Sinaloa, para luego ser enviado a EEUU.

Con el tiempo, el cártel ha reducido el tamaño de los cargamentos para evitar su detección, la organización criminal también ha sofisticado sus métodos de ocultamiento, usando papel aluminio, carbón y químicos para evadir rayos X y perros entrenados.

El Cártel de Sinaloa funciona como una hidra de múltiples cabezas y ha operado bajo el liderazgo de Ismael El Mayo Zambada, El Chapo Guzmán, sus hijos Los Chapitos, El Guano y Chapo Isidro.

Tras la captura y extradición a EEUU de El Mayo, surgió una guerra fratricida entre Los Chapitos y La Mayiza que ha dejado más de 1.700 muertos en los últimos meses.

A pesar de la presión internacional, el Cártel de Sinaloa sigue operando con células independientes, lo que dificulta su desmantelamiento. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, afirma que, pese a estar mermadas ciertas células, siguen existiendo líderes y grupos activos que requieren atención continua:

"El Cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal, siempre ha habido varios líderes, es un cártel que tiene varias ramas, una de ellas era Ismael El Mayo Zambada, otro el Chapo Guzmán, después los hijos del Chapo, el Guano que también es hermano del Chapo, es decir, no puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas de esto que fue en su momento el Cártel de Sinaloa, entonces todavía hay células y líderes delictivos muy importantes que tienen que ser detenidos”.

El Cártel Jalisco Nueva Generación y las rutas del Pacífico

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en conflicto territorial con el Cártel de Sinaloa, utiliza puertos como el de Cartagena para enviar cargamentos de cocaína hacia México, utilizando en algunas ocasiones embarcaciones rápidas tipo go-fast desde el Pacífico colombiano.

El destino de estos cargamentos son los estados mexicanos de Jalisco, Michoacán y Veracruz, en donde el cártel cuenta con laboratorios y centros de distribución para pasar la droga a EEUU a través de los cruces fronterizos de Tamaulipas, Sonora y Baja California.

El grupo ha extendido sus operaciones a Asia y Oceanía, con rutas que conectan el Pacífico desde Ecuador hasta Canadá.

El CJNG utiliza métodos de transporte como camiones, túneles y hasta drones para traficar fentanilo, metanfetaminas, cocaína y heroína hacia los EEUU.

Asimismo, al igual que el Cártel de Sinaloa, el grupo criminal importa los precursores químicos del fentanilo desde China e India para luego enviar la droga a EEUU por mar y tierra.

Recientemente, han surgido rumores de una alianza entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG. Sin embargo, el secretario Harfuch ha descartado esta hipótesis:

“No ha habido ningún indicio de esta alianza entre grupos criminales... al momento no ha habido ninguna alianza, ni ninguna detención que confirme que hay una alianza”.