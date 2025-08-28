La Administración Trump busca que estudiantes extranjeros solo puedan quedarse hasta 4 años en EEUU

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 27 de agosto, 2025

La Administración del presidente Donald Trump prepara un nuevo cambio en la normativa migratoria que afectaría directamente a los estudiantes internacionales que se establecen en el país. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que presentará una regla que limitaría el tiempo de estadía de los titulares de ‘visa F’ a la duración de sus programas académicos, con un máximo de cuatro años.

Hasta ahora, los estudiantes podían permanecer en Estados Unidos mientras mantuvieran la condición de cursar estudios a tiempo completo, un esquema vigente desde 1978 conocido como “duración de estatus”. Según el DHS, esa flexibilidad permitió abusos y generó la figura de los “estudiantes permanentes”.

“Durante demasiado tiempo, administraciones pasadas han permitido que estudiantes extranjeros y otros titulares de visas permanezcan en EE. UU. prácticamente de manera indefinida, lo que supone riesgos de seguridad, cuesta millones de dólares a los contribuyentes y perjudica a los ciudadanos estadounidenses”, indicó un portavoz del DHS en un comunicado. “Esta nueva regla propuesta pondría fin a ese abuso de una vez por todas, al limitar el tiempo que ciertos titulares de visas pueden permanecer en EE. UU., aliviando la carga del gobierno federal para supervisar adecuadamente a los estudiantes extranjeros”.

El sector académico reacciona negativamente

De acuerdo con Politico, algunas organizaciones universitarias cuestionaron la propuesta del DHS por los problemas migratorios que generaría entre los más de un millón de estudiantes extranjeros en el país. Miriam Feldblum, de la Presidents’ Alliance, afirmó que la comunidad universitaria proveniente del extranjero es la población “más controlada del sistema migratorio” y que imponer más requisitos solo complicará todavía más su situación.

Asimismo, Fanta Aw, directora ejecutiva de la NAFSA: Association of International Educators, advirtió que el cambio podría desincentivar a los jóvenes que consideran a EEUU como destino académico, afectando la economía y la competitividad global.

Las universidades, además del riesgo académico, también ven plausible un potencial problema financiero. Un informe del Institute of International Education, citado por Politico, reveló que el 35% de los centros consultados registraron menos solicitudes para este semestre, frente al 17% del ciclo previo. Una caída sostenida podría afectar los ingresos, ya que los estudiantes internacionales suelen pagar matrículas más altas y acceder a menos becas que los locales.