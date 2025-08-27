El DOJ acusó a organización criminal mexicana de enviar droga en vehículos modificados

Publicado por Williams Perdomo 27 de agosto, 2025

El Departamento de Justicia informó de que siete personas fueron acusadas de manera formal por su presunta participación en una estructura delictiva, con sede en México, que usaba vehículos modificados para ingresar droga a territorio estadounidense.

“Como se alega, estos acusados operaban una conspiración a gran escala para la distribución, importación y extorsión de narcóticos, con el fin de contrabandear docenas de kilogramos de metanfetamina cristal, cocaína y fentanilo ilegales desde México y transportarlos en minivans especialmente modificadas por todo Estados Unidos, incluyendo Nueva York”, dijo el fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton.

En ese sentido, el fiscal explicó que los acusados también enfrentan cargos relacionados con su participación en una pandilla callejera violenta, de asesinar a un transeúnte inocente durante un tiroteo en Newburgh en septiembre de 2019, de cometer numerosos robos, de traficar ilegalmente con armas de fuego y de crear pornografía infantil.

“La amplia conducta delictiva descrita en esta acusación formal demuestra una preocupante indiferencia hacia la seguridad de los neoyorquinos, que no puede tolerarse. Esta Fiscalía y nuestros colaboradores no descansarán hasta que todos los responsables de estos crímenes atroces, dondequiera que se escondan, ya sea en México o Nueva York, sean llevados ante la justicia””, resaltó Clayton.

Se trata de Carlos Molina Rodriguez; Samuel Blain, alias Lobo y/o Snipes y/o Loboferoz; Carlos Martínez, alias Bway; Kalif Cox, alias Leef y/o LG; Justice Beard, alias Just; Calvin Lewis, alias Ski y Emmanuel Idyis.

El Departamento de Justicia indicó que los acusados -presuntamente- pertenecían a una organización de narcotráfico identificada como Molina DTO con sede en México que entre los años 2022 a 2025 fue liderada por Carlos Molina y Lobo.

“La MOLINA DTO reclutaba conductores estadounidenses para importar narcóticos desde México. Bajo la dirección de la MOLINA DTO, los conductores se dirigían a California, donde cruzaban a México y recibían una minivan especialmente modificada cargada con narcóticos o ganancias derivadas de ellos”, señaló el DOJ.