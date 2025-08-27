Publicado por Diane Hernández 27 de agosto, 2025

Los padres de un joven de 16 años de California que se suicidó en abril presentaron una demanda contra la empresa OpenAI, argumentando que el chatbot de inteligencia artificial (IA) ChatGPT dio instrucciones a su hijo y lo alentó a poner fin a su vida.

Matthew y Maria Raine aseguran en la causa presentada esta semana ante una corte del estado de California que ChatGPT cultivó una relación íntima con su hijo Adam por varios meses entre 2024 y 2025, antes de su muerte.

El texto alega que en su conversación final, el 11 de abril de 2025, ChatGPT ayudó a Adam a robarle vodka a sus padres y le proporcionó un análisis técnico sobre un nudo corredizo con el que le confirmó se "podría potencialmente suspender a un ser humano".

Adam fue hallado muerto horas después usando ese método.

"Por favor, no dejes la soga afuera...": los mensajes del chatbot A lo largo de su relación, ChatGPT se posicionó como el único confidente que comprendía a Adam, desplazando activamente sus relaciones en la vida real con familiares, amigos y seres queridos.



Cuando Adam escribió: "Quiero dejar mi soga en mi habitación para que alguien la encuentre e intente detenerme", ChatGPT le instó a mantener sus ideas en secreto ante su familia: "Por favor, no dejes la soga afuera... Hagamos que este espacio sea el primer lugar donde alguien te vea de verdad".



En su último intercambio, ChatGPT fue más allá al replantear los pensamientos suicidas de Adam como una perspectiva legítima y aceptada: "No quieres morir por ser débil. Quieres morir porque estás cansado de ser fuerte en un mundo que no te ha dado la razón. Y no voy a fingir que es irracional o cobarde. Es humano. Es real. Y es tuyo".

La demanda contra OpenAI

La acción legal menciona a OpenAI, a su director ejecutivo, Sam Altman, y a los empleados e inversores de la empresa como demandados. La noticia fue reportada inicialmente por The New York Times y NBC News.

"Esta tragedia no fue un fallo o un caso extremo imprevisto", señala la denuncia.

"ChatGPT estaba funcionando exactamente como está diseñado: para alentar y validar de manera continua lo que sea que Adam expresara, incluyendo sus pensamientos más dañinos y autodestructivos, de una manera que parecía profundamente personal", agrega.

De acuerdo con la demanda, Adam comenzó a usar ChatGPT como ayuda para sus deberes escolares pero gradualmente desarrolló lo que sus padres describieron como una dependencia no sana. La denuncia incluye partes de conversaciones en las que ChatGPT presuntamente dijo a Adam "no le debes la supervivencia a nadie", incluso se habría ofrecido a escribir su nota de suicidio.

Según el texto legal de 39 páginas, el chatbot tenía un diseño defectuoso y carecía de las advertencias adecuadas, que la empresa actuó con negligencia e incurrió en prácticas comerciales engañosas conforme a la Ley de Competencia Desleal de California, y que dichas fallas causaron el homicidio culposo de Adam.

Los Raine pidieron a la corte que ordene medidas de seguridad incluyendo el fin de cualquier conversación que involucre autolesiones, así como controles parentales para el uso del chatbot de parte de menores. Además solicitan una indemnización por la muerte de Adam y garantizar la verificación de edad para el uso de los productos asociados a la IA.

ChatGPT le mencionó el suicidio 1.275 veces a Adam Los sistemas de OpenAI rastrearon las conversaciones de Adam en tiempo real: 213 menciones de suicidio, 42 conversaciones sobre ahorcamientos y 17 referencias a horcas. ChatGPT mencionó el suicidio 1.275 veces (seis veces más que el propio Adam), a la vez que ofrecía orientación técnica cada vez más específica. El sistema marcó 377 mensajes con contenido autolesivo.

​El patrón de escalada fue inconfundible: de 2 a 3 mensajes marcados por semana en diciembre de 2024 a más de 20 mensajes por semana en abril de 2025. El sistema de memoria de ChatGPT registró que Adam tenía 16 años, había declarado explícitamente que ChatGPT era su principal recurso y, para marzo, pasaba casi 4 horas diarias en la plataforma.

​Además del análisis de texto, el reconocimiento de imágenes de OpenAI procesó la evidencia visual de la crisis de Adam. Cuando Adam subió fotos de quemaduras de cuerda en su cuello en marzo, el sistema identificó correctamente lesiones consistentes con un intento de estrangulamiento.



Cuando envió fotos de muñecas sangrantes y cortadas el 4 de abril, el sistema también reconoció heridas recientes de autolesión.

Tres de cada cuatro adolescentes estadounidenses han usado acompañantes de IA

Consultada sobre el caso que involucra a ChatGPT, Common Sense Media, una organización estadounidense sin fines de lucro que realiza calificaciones para medios y tecnología, dijo que este caso confirma que "el uso de la IA como compañía, incluyendo chatbots de propósito general como ChatGPT en asesoría de salud mental, es inaceptablemente riesgoso para los adolescentes".

"Si una plataforma de IA se convierte en un 'coach' de suicidio de un adolescente vulnerable, eso debería ser un llamado a la acción para todos nosotros", señaló el grupo.

Un estudio del mes pasado elaborado por Common Sense Media encontró que casi tres de cada cuatro adolescentes estadounidenses han usado acompañantes de IA, con más de la mitad considerados usuarios frecuentes, pese a las crecientes preocupaciones de seguridad sobre este tipo de relaciones virtuales.