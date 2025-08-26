EEUU asegura que el Cártel de Sinaloa está "decapitado"

Publicado por Diane Hernández 26 de agosto, 2025

Las autoridades judiciales afirmaron que el Cártel de Sinaloa fue "decapitado" con la declaración de culpabilidad de Ismael El Mayo Zambada este lunes en una corte federal de Nueva York. También dijeron que la lucha contra el narcotráfico continuará hasta desmantelar por completo las organizaciones criminales que amenazan la seguridad del país.

"Seguiremos luchando hasta que cada jefe de cartel esté tras las rejas, en suelo estadounidense y en prisiones estadounidenses por el resto de sus vidas", advirtió Pam Bondi, la fiscal general durante una conferencia de prensa.

Dos de los mayores narcotraficantes del mundo, Joaquín El Chapo Guzmán y más reciente Zambada, fueron capturados y enfrentados a procesos judiciales en cárceles estadounidenses. Ambos están señalados por las autoridades de ser los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, y cometer una serie de delitos.

"Hoy es un día histórico. El Cártel de Sinaloa ha sido decapitado. Primero El Chapo y ahora El Mayo, están condenados", agregó Joseph Nocella, fiscal interino para el Distrito Este de Nueva York ante la prensa en el mismo encuentro.

Los mayores capos bajo la Justicia

Ismael El Mayo Zambada, de 75 años, considerado uno de los criminales más poderosos y escurridizos del narcotráfico mexicano, se declaró culpable de cargos de asociación ilícita y de dirigir una empresa criminal continua que, según los fiscales, distribuía enormes cantidades de drogas, principalmente a Estados Unidos.

Aunque por acuerdos con México no se puede aplicar la pena de muerte en estos casos, Bondi fue contundente sobre el futuro de El Mayo: "Este hombre vivirá como si estuviera en el corredor de la muerte. No hay salida para él".

"Morirá en una cárcel de federal, donde está su lugar", agregó la secretaria de Justicia. También debe pagar una multa de 15.000 millones de dólares.

El anuncio de su sentencia se fijó para el 13 de enero de 2026.

Por otra parte, Joaquín El Chapo Guzmán cumple desde 2019 una condena de cadena perpetua en una prisión estadounidense, tras ser declarado culpable por su papel como exlíder de la misma organización criminal.

El operativo: ir tras 'El Mayo' fue como “perseguir sombras”

La secretaria de Justicia reveló que Zambada era uno de los líderes del narcotráfico más poderosos del mundo y que "operaba con impunidad en los niveles más altos del narcotráfico, sobornando a funcionarios y oficiales corruptos que protegían sus rutas".

Incluso un funcionario de la DEA que participó en la operación admitió que perseguir a El Mayo por años era como "perseguir sombras". El agente puntualizó que el operativo de captura del mexicano demuestra que nadie está "fuera del alcance" de la ley.

Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en suelo estadounidense tras llegar, según denunció, emboscado por un hijo de El Chapo, Joaquín Guzmán López.