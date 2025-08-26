Por primera vez en la historia, la Unión Europea registró menos nacimientos que Estados Unidos

Publicado por Joaquín Núñez 25 de agosto, 2025

Por primera vez en la historia, la Unión Europea (UE) registró menos nacimientos que Estados Unidos. Los datos son de 2024 y pese a que el organismo supranacional tiene unos 120 millones de habitantes entre sus 27 miembros.

De acuerdo con Eurostat, la UE registró 3,56 millones de nacimientos en 2024, menos que los 3,62 millones informados por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS), organismo que está dentro de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). En Estados Unidos, el aumento con respecto al 2023 fue del 1%.

En la UE, el saldo natural negativo de 1,3 millones fue revertido por el flujo migratorio de 2,3 millones, lo que condujo a un leve aumento poblacional.

"Se prevé que el número de defunciones siga aumentando debido al envejecimiento de la población y, suponiendo que las tasas de fertilidad se mantengan en un nivel relativamente bajo, el cambio natural negativo (más defunciones que nacimientos) podría continuar. Si así fuera, es probable que el descenso o el crecimiento de la población total de la UE en el futuro dependa en gran medida de la contribución de la migración neta", explicaron desde Eurostat.

En Estados Unidos, aunque los nacimientos aumentaron ligeramente en 2024, la tasa global de fecundidad terminó el año en niveles por debajo del reemplazo.

Además, el estado que más contribuyó con nacimientos fue California, con 401.515. Le siguieron Texas (390.506), Florida (224.267), Nueva York (204.864) y Pensilvania (127.079). Entre los que menos aportaron, están Vermont (5.026), Wyoming (6.085), Alaska (8.928) y Dakota del Norte (9.627).