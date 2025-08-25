Maluma elogia a El Salvador: “tenemos muchísimo que aprender” en Colombia

Publicado por Diane Hernández 25 de agosto, 2025

El cantante colombiano Juan Luis Londoño, conocido popularmente como Maluma, ofreció un concierto este fin de semana en el Estadio Jorge El Mágico González de El Salvador. El reguetonero regresó al país luego de una década y durante su presentación se mostró muy feliz por el recibimiento que le hizo el público centroamericano.

El artista paisa, famoso por canciones como Hawái, Felices los 4 o Sobrio agradeció la calidez de la audiencia y aprovechó el escenario para exaltar la transformación que ha tenido ese país en los tiempos recientes.

"Me alegra muchísimo la situación por la que está pasando El Salvador. Felicidades. Desde que llegué, la energía del lugar se siente bonita, se siente increíble, las calles son limpias, las personas son amorosas y cariñosas", indicó Maluma.

Sin entrar en la arena política el cantante también señaló que la situación en la nación dirigida por Nayib Bukele podría replicarse en Colombia. "Les tengo que decir algo. Como colombiano, tenemos muchísimo que aprenderle al país hermano Salvador".

El regreso de Maluma a El Salvador se da a poco más de 10 años de su última visita, que había tenido lugar en 2015 durante las fiestas patronales de Apopa. La presentación formó parte de la sexta gira internacional del cantante, el +Pretty +Dirty World Tour que lo ha llevado a recorrer escenarios europeos en ciudades como Lisboa (Portugal), Barcelona (España), Londres (Inglaterra) y Múnich (Alemania).