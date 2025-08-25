El alcalde Johnson responde a Trump: "La gente de Chicago se alzará contra la tiranía"

Publicado por Diane Hernández 25 de agosto, 2025

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, dijo este domingo que si el presidente Donald Trump enviara la Guardia Nacional a su ciudad, la gente se levantaría contra la "tiranía" del mandatario.

Las declaraciones del demócrata se dieron en el programa The Weekend de MSNBC, luego que el copresentador Jonathan Capehart preguntara al funcionario sobre una noticia reciente que refería un posible "despliegue de miles de soldados en activo en Chicago".

"¿Cuál sería la reacción en Chicago si el presidente de Estados Unidos efectivamente desplegara militares en activo en las calles de Chicago?", interrogó Capehart, haciendo referencia a similar estrategia puesta en marcha semanas atrás en Los Ángeles.

Johnson dijo: "Bueno, repito, la ciudad de Chicago no necesita un estado militarmente ocupado; eso no nos define. Felicito la labor del alcalde Bass, mi colega, y de toda la gente de Los Ángeles que se alzó y luchó contra este autoritarismo. En resumen, no tienen poder policial. No pueden hacer nada. Son tropas federales y no reciben el mismo entrenamiento que nuestros policías. Así que ni siquiera pueden ejercer autoridad policial".

El alcalde de Chicago también cuestionó el gasto del presidente en la federalización de Washington DC. "Eso es lo que claramente ha demostrado que no tiene la suficiente consciencia para comprender lo que se necesita para gobernar ciudades, por no hablar de un país entero. Así que, miren, nos mantendremos firmes.", dijo.

Johnson alertó que tomarían medidas legales si la Guardia Nacional llegara a ser enviada a Chicago:

"Pero la gente de esta ciudad está acostumbrada a rebelarse contra la tiranía. Y si es necesario, creo que la gente de Chicago me apoyará firmemente mientras trabajo cada día para proteger a la gente de esta ciudad".

La reacción del alcalde, en el cargo desde 2023, salió a la luz luego de que el Washington Post asegurara este fin de semana que el Pentágono está elaborando planes para un posible despliegue de tropas en Chicago, en el marco de la estrategia de Trump de intensificar la lucha contra el crimen, la indigencia y la inmigración ilegal en las ciudades más importantes del país.

Los demócratas critican la propuesta del presidente

Otras figuras han cuestionado los planes del mandatario para disminuir la delincuencia en las ciudades cabeceras de Estados Unidos. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), también se refirió a las amenazas de Trump de acabar con la delincuencia en Chicago sin una solicitud del estado.

Jeffries las calificó como un "esfuerzo para crear una crisis y una distracción", en una aparición en el programa State of the Union de CNN.

Enviar la Guardia Nacional a otra ciudad liderada por los demócratas, como se anunció el fin de semana sería otra escalada en la promesa del presidente de "hacer que nuestro país sea seguro".

Menos de dos semanas después de que Trump activara la movilización de miembros de la Guardia y fuerzas del orden federales en DC, la Casa Blanca declaró la operación como exitosa, y ahora, el presidente afirma que los habitantes de Chicago, incluidas las "damas afroamericanas", están "gritando" para que entre a su ciudad.

Así mismo el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker (demócrata), respondió ante una posible entrada de efectivos a su jurisdicción.

"No existe ninguna emergencia que justifique que el presidente de Estados Unidos federalice la Guardia Nacional de Illinois, despliegue la Guardia Nacional de otros estados o envíe militares en servicio activo dentro de nuestras propias fronteras".

Otras ciudades en la mira de Trump

El presidente Trump colocó temporalmente a la policía de Washington DC, bajo control federal el lunes e insinuó que intervendría en otras ciudades, a pesar de que las tasas de criminalidad están cayendo .

El mandatario también nombró a Los Ángeles, Baltimore, Oakland, Nueva York y Chicago como ciudades que son "malas, muy malas", sin ofrecer razones específicas de por qué, ni dar un plazo para las acciones.

Dijo que las tasas de criminalidad de DC y su población sin hogar son la razón por la que está interviniendo en la capital de la nación a pesar de que el Departamento de Justicia declaró en enero que los crímenes violentos están en su nivel más bajo en 30 años.