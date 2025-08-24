California: equipos de voleibol femenino de secundaria cancelan partidos y se niegan a competir contra un atleta transgénero

Publicado por Agustina Blanco 24 de agosto, 2025

Dos equipos de voleibol femenino de escuelas secundarias de California, Rim of the World High School y Orange Vista High School, han decidido cancelar sus partidos programados para el 25 y 29 de agosto, respectivamente, contra Jurupa Valley High School, en medio de una controversia por la participación de un atleta transgénero en el equipo de esta última.

La atención nacional se ha centrado en Jurupa Valley High School debido a la participación del atleta transgénero AB Hernández, quien ha sido objeto de escrutinio desde la temporada de pista y campo de primavera, cuando logró dos títulos estatales en salto de longitud y triple salto.

Según Fox News, las competencias en las que participó Hernández fueron recibidas con protestas de atletas femeninas y sus familias, quienes usaron camisetas con el mensaje "Salven a las chicas deportivas". Este episodio generó una respuesta del presidente Donald Trump, quien publicó en Truth Social un mensaje instando a California a no permitir la participación de atletas transgénero en deportes femeninos.

"Cualquier distrito escolar de California que no se adhiera a nuestras políticas transgénero no recibirá financiación. ¡Gracias por su atención a este asunto!", señaló el republicano.

Por su parte, el Distrito Escolar Unificado de Jurupa (JUSD) emitió un comunicado recogido por Fox News, lamentando las cancelaciones: "Entendemos y reconocemos la decepción de nuestros atletas de la Escuela Secundaria Jurupa Valley, quienes están listos y preparados para jugar. La decisión de cancelar partidos fue tomada por equipos de otros distritos".

Y en esa línea, el distrito subrayó su obligación de cumplir con el Código de Educación de California, artículo 221.5(f), que protege a los estudiantes de la discriminación por identidad de género y permite su participación en equipos deportivos acordes con su identidad. El JUSD afirmó estar trabajando para encontrar más partidos que permitan a sus atletas competir.

Reacciones locales y apoyo a las políticas estatales



La controversia ha generado un intenso debate en la comunidad. Durante una reunión de la junta del Distrito Escolar Unificado de Riverside el jueves posterior a la cancelación de Riverside Poly, los padres expresaron posturas divididas.

Algunos, como Maribel Muñoz, madre de una jugadora de Jurupa Valley, manifestaron tristeza y frustración por la situación: "Me hace sentir triste, me hace sentir enojado, frustrado, tantas emociones". Otros, como María Carrillo, apoyaron a las jugadoras de Riverside Poly, criticando a los padres que permiten la participación de atletas transgénero: "Chicas, ¡buen trabajo! Chicas, las apoyamos. Sigan luchando, porque estos padres que apoyan a sus hijos confundidos son el problema".

Por su parte, el Distrito Escolar Unificado de Jurupa defendió su postura, respaldada por el fiscal general de California, Rob Bonta, y el superintendente de Instrucción Pública, Tony Thurmond, quienes han reafirmado el cumplimiento de las leyes estatales que garantizan la inclusión de atletas transgénero.