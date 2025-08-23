Niegan la libertad condicional a Lyle Menéndez

Publicado por Williams Perdomo 23 de agosto, 2025

Un panel judicial negó este viernes la libertad condicional a Joseph Lyle Menéndez, un día después de que a su hermano Erik también le fuera ordenado permanecer en prisión por el asesinato de sus padres hace más de tres décadas.

La audiencia del viernes, que estuvo cerrada al público, duró 11 horas y se realizó por separado de la audiencia del jueves para su hermano Erik, de 54 años.

A Lyle, de 57 años, "se le negó hoy la libertad condicional por tres años en su audiencia inicial de idoneidad", dijeron funcionarios de los Servicios de Correcciones y Rehabilitación de California, luego de no convencer al panel de que ya no es una amenaza pública.

Los hermanos podrán pedir una reevaluación de sus casos dentro de tres años.

La audiencia del viernes se produjo poco más de 36 años después del asesinato de sus padres Jose y Kitty Menéndez, en lo que los fiscales alegaron fue un intento cínico de sus hijos por hacerse de la fortuna familiar.