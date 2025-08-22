Trump no hizo nada inapropiado, Clinton no fue a la isla y Epstein no se suicidó: lo que asegura Ghislaine Maxwell en los audios publicados por el Departamento de Justicia

Publicado por Agustina Blanco 22 de agosto, 2025

El Departamento de Justicia (DOJ) publicó este viernes las transcripciones de entrevistas realizadas a Ghislaine Maxwell, exnovia y cómplice del fallecido Jeffrey Epstein. Un hecho que cumple con la promesa de transparencia de la Administración del presidente Donald Trump.

Las entrevistas, conducidas el mes pasado en Florida por Todd Blanche, fiscal general adjunto y exabogado personal de Donald Trump, revelan detalles sobre las conexiones de Maxwell.

Por su parte, el fiscal Blanche, en su cuenta de X, anunció: "En aras de la transparencia, @TheJusticeDept publica la transcripción completa y el audio de mi presentación ante la Sra. Maxwell".

In the interest of transparency, @TheJusticeDept is releasing the complete transcript and audio of my proffer of Ms. Maxwell. The transcript and audio are linked below.https://t.co/TQW5migemm — Todd Blanche (@DAGToddBlanche) August 22, 2025

¿Qué dijo Maxwell sobre Donald Trump?



En las transcripciones de las entrevistas, Maxwell recordó haber sabido de Trump y posiblemente haberlo conocido por primera vez en 1990, cuando su padre, el magnate de la prensa, Robert Maxwell, era el propietario del New York Daily News.

“Así que en 1990, vine a Nueva York, para ayudar a examinar algunas de esas cuestiones. Él tenía algunos problemas publicitarios con el New York Daily News. Y de hecho, conocí... Es posible que conociera a Donald Trump en aquella época, porque mi padre era amigo suyo y le caía muy bien. Y creo que hay que decir que a él también le gustaba mucho Ivana, porque ella también era de Checoslovaquia, de donde era mi padre. Así que no... No recuerdo si lo conocí o no en 1990 con mi padre, pero sabía que así fue como supe del... del Sr. Trump”. A lo que Blanche preguntó: ¿Y todo eso fue antes de que conociera al Sr. Epstein? Y Maxwell contestó que sí.

Y más adelante, Maxwell continuó contando sus recuerdos:

“En lo que a mí respecta, el presidente Trump siempre fue muy cordial y amable conmigo. Y solo quiero decir que admiro su extraordinario logro al convertirse en presidente. Y me cae bien, siempre me ha caído bien. Así que eso es, en esencia, toda mi relación con él”.

Respecto a la relación Sr. Epstein con Donald Trump, ella contestó: “No sé cómo se conocieron ni cómo se hicieron amigos. Sin duda los vi juntos y recuerdo las pocas veces que los observé juntos, pero eran amistosos. Quiero decir, parecían amistosos”. Y en esa línea resaltó que los vio juntos en contextos sociales, no recuerda ningún contexto privado.

Y, ante la pregunta de si alguna vez escuchó al Sr. Epstein o a alguien decir que el presidente Trump había hecho algo inapropiado con masajistas o con alguien de su entorno, Maxwell contestó “Por supuesto que no, en ningún contexto”.

Sobre el expresidente Bill Clinton



Maxwell describió a Bill Clinton como un hombre "realmente extraordinario" y un "expresidente fantástico", según la transcripción de las reuniones.

Además, afirmó haberle sugerido a Epstein que permitiera a Clinton usar su jumbo-jet privado para volar a múltiples destinos internacionales en África, Asia y Europa a principios de la década de 2000, tras el fin de su presidencia. Clinton, según Maxwell, no tenía ningún interés particular en Epstein más allá de poder usar su avión. En esa línea, ella señaló: "Se conocieron por mí y el avión fue por mí. No vi que el presidente Clinton estuviera interesado en Epstein. Era solo un tipo rico con el avión".

Clinton no fue a las Islas

Sobre si el expresidente había viajado a Little St. James (la propiedad privada de Epstein en las Islas Vírgenes de Estados Unidos donde supuestamente ocurrieron los abusos de Epstein), Maxwell dijo que el expresidente nunca había estado allí y no hubiera querido ir, porque no tenía ninguna relación con Epstein. "Nunca, absolutamente nunca fue. Y puedo estar segura de eso, porque de ninguna manera habría ido. No creo que hubiera ido a la isla si yo no hubiera estado allí. Porque no creo que tuviera una amistad independiente, por así decirlo, con Epstein", le dijo Maxwell a Blanche.

Maxwell dice que Epstein no se suicidó



Otro hecho revelador en la entrevista es que Maxwell no cree que Epstein se haya suicidado. En esa línea, cuando Blanche le preguntó si ella creía que Epstein no había muerto por suicidio, ella contestó que “no creo que haya muerto por suicido, no”.

Blanche profundizó sobre eso y preguntó ¿por qué alguien lo mataría en la cárcel?, y Maxwell contestó que “en la cárcel, donde estoy, te matan o pagan... alguien puede pagar a un preso para que te mate por $25 dólares de la cantina”. Y en esa línea, Maxwell aseguró que la muerte de Epstein estuvo relacionada con una mala gestión de la Agencia Federal de Prisiones (BOP).