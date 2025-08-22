¿'Go woke, Go Broke' se cobró una nueva víctima? el nuevo logo de Cracker Barrel genera pérdidas de identidad y de millones de dólares en su valor de mercado
Las acciones de Cracker Barrel cayeron 4,22 dólares, o un 7,2%, hasta los $54,80 en la sesión bursátil del jueves tras anunciar el cambio del diseño.
El nuevo logo de Cracker Barrel generó polémica. La empresa vio reducirse su valor de mercado en casi 100 millones de dólares después de que sus acciones cayeran. Además, el diseño también generó un debate sobre si la compañía tiene una tendencia a la ideología ‘woke’.
El rediseño reemplaza la imagen clásica de un hombre con overol recargado en un barril por un logotipo más minimalista que únicamente muestra el nombre de la marca.
De acuerdo con CBS, las acciones de Cracker Barrel cayeron 4,22 dólares, o un 7,2%, hasta los $54,80 en la sesión bursátil del jueves. De esta manera, según los datos, la empresa perdió 94 millones de dólares de su valor de mercado.
Entre tanto, la empresa explicó que el hombre y el barril en el antiguo logotipo representaban "la antigua experiencia de la tienda de campo donde la gente se reunía y compartía historias".
De igual manera, la compañía dijo a CBS que el antiguo logo se mantendrá en sus restaurantes y menús. "Nuestros valores no han cambiado, y el corazón y el alma de Cracker Barrel no han cambiado", dijo la empresa en una breve declaración.
Se conoció que la estrategia de Cracker Barrel es supervisada por la directora ejecutiva, Julie Felss Masino. El año pasado dijo que la empresa era "menos relevante que antes" y anunció planes para actualizar su menú. En las redes sociales se ha cuestionado la posición política de Felss.
">
Cracker Barrel’s new logo isn’t an accident — it’s CEO Julie Felss Masino’s project. She scrapped a beloved American aesthetic and replaced it with sterile, soulless branding.— Woke War Room (@WokeWarRoom) August 20, 2025
Masino kept a DEI regime that promises to “identify, recruit, and advance” hires by race — and now… pic.twitter.com/6BLthLuQ1Y
Voces conservadoras criticaron la decisión y señalaron que la empresa podría estar impulsando ideas progresistas. Uno de los críticos fue el congresista Byron Donalds, quien contó que más joven fue trabajador de Cracker Barrel en Tallahassee. Sostuvo que es hora de que la cadena “vuelva a ser grande”.
“En la universidad, trabajé en @CrackerBarrel en Tallahassee. Incluso entregué mi vida a Cristo en su estacionamiento. Su logotipo era icónico y sus restaurantes únicos eran un elemento fijo de la cultura estadounidense. Nadie pidió este cambio de imagen progresista. Es hora de que Cracker Barrel vuelva a ser grande”, escribió Donalds en su cuenta de X.
">
In college, I worked at @CrackerBarrel in Tallahassee. I even gave my life to Christ in their parking lot.— Byron Donalds (@ByronDonalds) August 21, 2025
Their logo was iconic and their unique restaurants were a fixture of American culture.
No one asked for this woke rebrand. It’s time to Make Cracker Barrel Great Again 🇺🇸 pic.twitter.com/rqsPgPxwxY
Por su parte, Donald Trump Jr. también escribió con sorpresa tras el anuncio del nuevo logo. "¿Qué le pasa a @CrackerBarrel?", señaló en una publicación.
El músico country conservador John Rich recordó lo que ocurrió con Bud Light y comentó que este podría ser un momento similar:
“¿Irás a Cracker Barrel ahora que se está volviendo más progresista? Este podría ser un momento 'Bud Light' en ciernes”, escribió Rich en X.
Y es que hasta los demócratas mostraron su descontento con el nuevo logo de la empresa. “Creemos que el cambio de marca de Cracker Barrel también es una lástima”, dijo un post en la cuenta del Partido Demócrata.
Alex Bruesewitz, asesor del presidente Trump, comparó la decisión de Cracker Barrel con la polémica campaña de Sydney Sweeney. También criticó a la directora ejecutiva de la empresa:
“Es la más progresista. Está destruyendo una marca estadounidense que alguna vez fue grandiosa”, precisó Bruesewitz.
Sociedad
Sydney Sweeney y American Eagle exponen, sin intención, la decadencia del 'wokeism'
Emmanuel Alejandro Rondón
Matt Walsh del Daily Wire aseguró que supuestamente Cracker Barrel contrató a tres agencias de marketing para diseñar el nuevo logo.
“Tres agencias colaboraron durante meses para que su marca fuera más genérica. Como dije, la industria del marketing es completamente falsa. Es una estafa de 500 mil millones de dólares”, aseguró Walsh.
">
By the way, Cracker Barrel enlisted THREE marketing agencies to come up with their new logo and remodel. Three agencies collaborated for months to make their brand more generic. Like I said, the marketing industry is completely fake. It’s a 500 billion dollar scam. pic.twitter.com/mB8N8cdeQo— Matt Walsh (@MattWalshBlog) August 21, 2025