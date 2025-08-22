Niegan la libertad condicional a Erik Menéndez, décadas después del asesinato de sus padres

Publicado por Diane Hernández 22 de agosto, 2025

Una comisión judicial le negó este jueves la libertad condicional a Erik Menéndez, un hombre encarcelado por asesinar a sus padres en 1989 en uno de los crímenes más mediáticos de la historia del país. Este viernes el organismo también debe evaluar la petición de su hermano Lyle, cómplice en el homicidio.

A Erik, de 54 años, "se le negó la libertad condicional durante (un período de) tres años" en la audiencia, según un comunicado de la comisión del Departamento de Servicios de Correcciones y Rehabilitación de California.

La decisión representa un golpe al reclamo de su familia y amigos, que además apoyan celebridades como Kim Kardashian, en un movimiento que creció en los últimos años alimentado por una serie y un documental, éxitos de Netflix el año pasado.

Los hermanos Lyle y Erik Menéndez fueron condenados a prisión perpetua sin derecho a libertad condicional por un parricidio que sacudió a la nación décadas atrás. Ambos alegaron abusos sexuales de su padre en justificación del crimen, en uno de los primeros juicios retransmitidos por televisión.

Luego de más de 30 años encarcelados con una condena sin posibilidad de reducción de la pena, los hermanos conquistaron una importante victoria legal en mayo, cuando la justicia alivió los términos de su sentencia.

Esto les dio derecho a pedir la libertad condicional, si demuestran que se arrepienten y que no representan un peligro para la sociedad. El caso de Lyle, de 57 años, se examinará este viernes por separado.

"Viaje traumático"

La audiencia de este jueves, cerrada al público, duró 10 horas, en lugar de dos o tres como estaba previsto. Erik apareció por videoconferencia desde la prisión de San Diego donde él y su hermano se encuentran detenidos.

Algunos miembros de la Junta, cuyas identidades la comisión no divulgó, lo interrogaron sobre su comportamiento y actitud con respecto a los asesinatos.

"Hoy es el día en que todas mis víctimas se enteraron de que mis padres habían muerto", dijo durante la audiencia, que se celebró 36 años y un día después de que sus familiares supieron del asesinato. "Así que hoy es el aniversario de un traumático viaje", precisó Erik.

El comisionado de la Junta de Libertad Condicional, Robert Barton, emitió el fallo, indicando que si bien la junta dio "gran peso a los factores de los delincuentes juveniles", se determinó que Erik Menéndez no era apto para ser liberado porque supuestamente violó las reglas de la prisión y todavía estaba dispuesto a cometer delitos, según Deadline.

Más de una decena de familiares dieron su testimonio para asegurar que habían perdonado a los hermanos Menéndez y pedir por su liberación. Erik Menéndez no será elegible para libertad condicional nuevamente hasta 2028.