Pensilvania: la Universidad de Villanova informa que el reporte del tirador activo que provocó la evacuación de los estudiantes fue un "engaño cruel"

Publicado por Agustina Blanco 21 de agosto, 2025

La Universidad de Villanova anunció que el reporte de un tirador activo en su Facultad de Derecho, que provocó una respuesta policial masiva y una alerta de emergencia en el campus el jueves, fue un "engaño cruel".

El presidente de la universidad, el reverendo Peter Donohue, confirmó que no hubo un tirador activo, ni heridos, ni evidencia de armas de fuego en el campus. "Afortunadamente, nadie resultó herido, y ahora sabemos que fue una broma cruel. No hubo un tirador activo, no hay heridos y no hay indicios de la presencia de armas de fuego en el campus", declaró Donohue a la comunidad escolar. "Si bien esto es una bendición y un alivio, sé que los sucesos de hoy han conmocionado a toda nuestra comunidad."

Por su parte, el Departamento de Policía de Radnor Township que había respondido de inmediato ante la alerta, en un comunicado de X, señaló:

“El Departamento de Policía del Municipio de Radnor, el Departamento de Seguridad Pública de Villanova, la Policía Estatal de Pensilvania y la Oficina del fiscal de Distrito, junto con docenas de agentes del orden público del área, están comenzando a despejar la escena en la Universidad de Villanova. Estamos agradecidos de poder confirmar que no hay evidencia de un incidente con tirador activo ni de víctimas. Estamos sumamente orgullosos de nuestra comunidad de Villanova por seguir las medidas de confinamiento y permitir que las fuerzas del orden investiguen el incidente metódicamente. El incidente continúa bajo investigación entre el FBI, la Fiscalía del Condado de Delaware y el Departamento de Policía del Municipio de Radnor. Para nuestros nuevos estudiantes y familias, les informamos que nuestra máxima prioridad es garantizar su seguridad todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año”.

Radnor Township Police Department, Villanova Public Safety Department, the Pennsylvania State Police, and the Office of the District Attorney, along with dozens of area law enforcement officers are beginning to clear the scene at Villanova University.



We are thankful to confirm… — RadnorPD (@RadnorPD) August 21, 2025

Además, el fiscal de distrito del condado de Delaware, Jack Stollsteimer, dijo que su oficina y el FBI van a investigar. "Todos vamos a trabajar para intentar llegar al fondo del asunto y descubrir quién pudo haber hecho esto", dijo durante una conferencia de prensa el jueves por la noche.

Shapiro señaló que el swatting es ilegal y que ha ordenado a la Policía Estatal de Pensilvania "utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para encontrar a la persona o personas que llamaron para realizar esta amenaza falsa y hacerlos responsables".

La alerta en la Universidad



Más temprano, la Universidad de Villanova emitió una alerta de emergencia tras recibir reportes de un posible tirador activo en su campus. El Departamento de Policía de Radnor Township respondió activamente al incidente, confirmando su presencia a través de una publicación en X que instaba a los residentes y estudiantes cercanos a "refugiarse en el lugar".

El sistema de alertas de la universidad, NOVA Alert, envió mensajes pidiendo a la comunidad buscar un lugar seguro, cerrar y bloquear las puertas, y permanecer resguardados hasta nuevo aviso. El mensaje inicial decía: "Policía en el lugar. Muévanse a un lugar seguro. Cierren y bloqueen las puertas. Más información próximamente", seguido de una actualización que indicaba: "La policía continúa buscando en la zona. Permanezcan resguardados en el lugar hasta nuevo aviso."

El gobernador Josh Shapiro también se pronunció en X, confirmando que las fuerzas del orden locales y federales estaban en el lugar y pidiendo al público evitar la zona y seguir las indicaciones de las autoridades.

Un falso reporte La investigación continuó hasta que se determinó que el reporte era falso.



Nota de la autora: la noticia inicial fue actualizada con la nueva información oficial disponible.