Huracán Erin: 7,7 millones de personas bajo riesgo de inundación costera, cierre de playas y nuevas órdenes de evacuación

Publicado por Santiago Ospital 21 de agosto, 2025

"Se advierte a los bañistas que no naden en la mayoría de las playas de EEUU", advirtieron desde el National Weather Service (NWS) al constatar la llegada del fuerte oleaje y los vientos del huracán Erin a los Bancos Externos. Aunque el huracán categoría 2 no tocará tierra, las autoridades vienen avisando hace días de que producirá condiciones peligrosas en la costa este.

"Desgraciadamente, la marejada ciclónica del huracán Erin ha sido demasiado fuerte para la [autopista] NC12 esta noche", sostuvieron desde el Departamento de Transporte de Carolina del Norte, anunciando que se habían visto obligados a cerrar secciones de la carretera que conecta las islas.

"Las condiciones son demasiado inseguras para que la gente conduzca. Si se encuentra con alguna inundación, dé la vuelta, no se ahogue", alertaron.

Unas 7,7 millones de personas se encontraban en zonas de riesgo de inundación costera este jueves. La alarma se extendió por Maryland, Virginia, Carolina del Sur y Carolina del Norte. Algunas áreas enfrentarán también fuertes vientos y lluvias, que podrían extenderse a lo largo del día hasta el viernes.

Currituck, Hyde y Dare son algunos de los condados norcarolinos que declararon el estado de emergencia local, además de ordenes de evacuación para algunas áreas. El gobernador Josh Stein había hecho lo propio a inicios de semana, asegurando en su declaración de emergencia que se esperaba la tormenta afectase al menos a dos tercios de los condados de Carolina del Norte.

"Mientras que no se espera que el huracán Erin toque tierra en Nueva Jersey, sus efectos ya se sienten a lo largo de la costa del estado", advirtió el gobernador Phil Murphy el miércoles. Horas más tarde extendió sus advertencias, asegurando que las "condiciones peligrosas" perdurarían a lo largo del jueves, "especialmente en las playas de los condados de Monmouth, Ocean, Atlantic y Cape May".

"Con el paso del huracán Erin por la costa del estado, exhortamos a todos a evitar meterse y nadar en el mar", dijo.

Cierre de playas Servicio de Parques Nacionales (NPS). Al igual que la isla entre Maryland y Virginia, playas de todo el estado fueron prohibiendo o desaconsejando sumergirse en el mar.



En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul

"Por favor, evite bañarse en el mar, especialmente cuando no haya socorristas presentes. Es más importante que se mantenga con vida que disfrutar de un día más de playa antes de que termine el verano", pidió, por su parte, el gobernador Murphy.

La trayectoria del Erin

De acuerdo con los últimos pronósticos del servicio meteorológico nacional, el centro de la tormenta se desplazará por el Atlántico entre la costa este del país y Bermudas hasta la madrugada del viernes, cuando pasará al sur de la costa de Canadá. Se espera que pierda fuerza hasta convertirse en una tormenta postropical el sábado.

A pesar de que su ojo no surcará el continente, las autoridades vienen insistiendo hace días en que igualmente representará un peligro para las zonas costeras. El NWS en Wakefield, Virginia, insistió en aquello durante las últimas horas: "Aunque el huracán Erin no tocará tierra, seguiremos experimentando múltiples peligros en toda la zona", publicó en su X.

"A medida que se expande el campo de viento de Erin, se esperan ráfagas con fuerza de tormenta tropical de entre 40 y 50 mph a lo largo de la costa, lo que podría provocar daños en los árboles y cortes de electricidad", escribieron en las redes.