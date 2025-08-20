Casi la mitad de los estadounidenses afirma que los periodistas están perdiendo influencia: estudio

Publicado por Agustina Blanco 20 de agosto, 2025

Un nuevo estudio del Pew Research Center revela que los estadounidenses valoran el papel de los periodistas en la sociedad, pero perciben que su influencia está en declive y no logran ponerse de acuerdo sobre quién califica como periodista en la era digital.

La encuesta, realizada a más de 9.000 adultos y complementada con grupos focales de 45 personas, explora cómo el público define a los periodistas, qué espera de ellos y cómo evalúa su desempeño en un entorno mediático transformado por la tecnología y las plataformas digitales.

Percepción de los periodistas: entre la tradición y la incertidumbre



La noción de lo que constituye un periodista está profundamente influenciada por la imagen tradicional del periodismo. Muchos estadounidenses asocian la palabra "periodista" con figuras icónicas como Walter Cronkite o Tom Brokaw, presentadores modernos como Lester Holt y Anderson Cooper, e incluso personajes ficticios como Clark Kent.

Según el estudio, el 79% de los encuestados considera que alguien que escribe para un periódico o un sitio web de noticias es un periodista, un porcentaje mayor que quienes ven como periodistas a los informantes en televisión (65%) o radio (59%).

Sin embargo, la definición se vuelve difusa en los nuevos medios. Menos de la mitad de los estadounidenses clasifica como periodistas a quienes presentan podcasts de noticias (46%), escriben boletines informativos (40%) o publican noticias en redes sociales (26%). Alrededor de una cuarta parte de los encuestados expresó incertidumbre sobre si estas figuras son periodistas.

Los adultos jóvenes, en particular, son más propensos a considerar a los creadores de contenido en nuevos medios como periodistas, aunque también muestran menos preocupación por si las noticias provienen de periodistas tradicionales. Como señaló un participante de un grupo focal de veintitantos años: "Creo que cualquiera puede hacerlo, en cierto modo. Hay mucha gente que está empezando sus propios canales, quitándole un poco de importancia a alguien que tal vez estudió para eso."

Expectativas: honestidad, precisión y conocimiento



Los estadounidenses tienen expectativas claras sobre quienes les informan, sean o no periodistas. La encuesta destaca que el 84% valora que los proveedores de noticias informen con precisión, mientras que el 64% espera que corrijan información falsa de figuras públicas.

La honestidad, la inteligencia y la autenticidad encabezan la lista de características deseadas, aunque el término "autenticidad" genera interpretaciones variadas entre los encuestados. Además, los estadounidenses priorizan el conocimiento profundo de los temas cubiertos sobre la afiliación a una organización de noticias o la posesión de un título en periodismo.

Declive de la influencia y confianza dividida



A pesar de que el 59% de los estadounidenses considera a los periodistas "extremadamente" o "muy importantes" para el bienestar de la sociedad, el 49% cree que están perdiendo influencia, frente a solo el 15% que piensa que la están ganando.

Además, solo el 45% expresa confianza en que los periodistas actúan en el mejor interés del público.

Esta percepción se ve matizada por divisiones partidistas: los republicanos y los independientes con inclinaciones republicanas son significativamente más escépticos que los demócratas, describiendo a los periodistas con términos negativos como "elitista" y "deshonesto".

Más de la mitad de los encuestados (58%) considera que los periodistas son parciales, y el 56% cree que no logran separar sus opiniones personales de sus reportes.

En esa línea, un participante de un grupo focal de unos 30 años resumió esta desconfianza: "Hay unos pocos periodistas, aquellos en quienes decimos confiar, que creo que hacen lo correcto, siguiendo el código del periodismo. Pero los demás, hoy en día, solo se preocupan por los clics, la atención, el dinero, cosas así, y no les importa manipular la verdad para que se adapte a su público o a sus anunciantes."

¿Periodistas como defensores? El estudio también revela opiniones divididas sobre el papel de los periodistas como defensores de las comunidades que cubren. Mientras algunos ven esta función como una forma de dar voz a los marginados, más de la mitad considera inaceptable que los periodistas expresen opiniones políticas o religiosas al informar. Como expresó un participante de un grupo focal: "Si eres periodista, dediquémonos al periodismo. Y si quieres ser un influencer, un luchador por el cambio social o lo que sea, simplemente dedícate a eso."



