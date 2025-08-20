Un juez bloquea la ley de Texas que exige mostrar los Diez Mandamientos en las escuelas

Publicado por Williams Perdomo 20 de agosto, 2025

Un juez federal en Texas bloqueó temporalmente una ley del estado que exige que los Diez Mandamientos se muestren en las escuelas públicas a partir del 1 de septiembre.

La decisión se dio luego de que al menos 16 familias de diferentes confesiones religiosas en el estado interpusieron una demanda. Argumentaron que la ley presionaría a los estudiantes a adoptar una escritura religiosa favorecida por el estado. A su juicio, esto constituía una clara violación de la separación de la Iglesia y el Estado.

“Aunque los Diez Mandamientos no se enseñaran afirmativamente, el público estudiantil cautivo probablemente tendría preguntas”, escribió el juez Fred Biery, del Distrito Oeste de Texas, en la decisión que fue informada primero por The New York Times.

En ese sentido, el juez agregó que “los adolescentes, siendo las criaturas curiosas y dominadas por las hormonas que son, podrían preguntar: 'Señora Walker, sé de mentiras y amo a mis padres, pero ¿cómo cometo adulterio?'”.

Al momento de aprobarse que los Diez Mandamientos se mostrarán en las escuelas, el vicegobernador, Dan Patrick, resaltó que la intención es dar - a su juicio-, una brújula moral a los niños del estado.

“Al colocar los Diez Mandamientos en las aulas de nuestras escuelas públicas, garantizamos que nuestros estudiantes reciban la misma brújula moral fundamental que los antepasados de nuestro estado y país”, dijo Patrick.