La Casa Blanca se une a TikTok mientras la prohibición de la plataforma está en el aire

La Casa Blanca se abre una cuenta en TikTok VOZ/Cordon Press/AFP .

Publicado por Alejandro Baños 20 de agosto, 2025

La Casa Blanca lanzó su nueva cuenta en TikTok, propiedad de la compañía china ByteDance, mientras la red social se encuentra a menos de un mes de ser prohibida en el país salvo que encuentre un nuevo propietario que no sea chino.

Con un video en el que aparecen varias imágenes del presidente Donald Trump, la Casa Blanca inauguró su perfil en TikTok.

"¡Estados Unidos, volvimos! ¿Qué tal, TikTok?", escribió la Casa Blanca en el primer video que subió a la red social china.

Posteriormente, subió a su perfil otras dos publicaciones: una con imágenes de la Casa Blanca y otra, nuevamente, con imágenes de Trump.

El presidente dispone de su propia cuenta en TikTok. Le seguían 15,1 millones de personas hasta el momento de publicación de este artículo.

TikTok se encuentra en una situación comprometida en el país. Una ley exigía que el 20 de enero, un día antes de que Trump regresara a la Casa Blanca como presidente, la red social fuese vendida a un comprador no chino para no ser prohibida.

Sin embargo, Trump decidió suspender temporalmente esa ley y, en junio, concedió una moratoria de 90 días a TikTok para encontrar un nuevo propietario. Este plazo concluye el 17 de septiembre.