El copy trading: cómo los ciudadanos ganan millones copiando la forma de comprar acciones de Nancy Pelosi

Publicado por Carlos Dominguez 20 de agosto, 2025

Los políticos parecen saber algo sobre el mercado de valores que el resto de los mortales desconoce, asegura The Telegraph.

De acuerdo al diario británico, una estrategia comercial diseñada por la empresa Quiver Quantitative reveló que, desde abril del 2020, el valor del S&P 500 se ha disparado un 165% y que, durante el mismo periodo, las acciones más compradas por los miembros del Congreso o sus familias han registrado ganancias contables de un 465%.

Los legisladores tienen tanto éxito en materia financiera que ahora existen plataformas y aplicaciones que recopilan los datos presentados por los políticos como información clave para las estrategias de los inversores minoristas e incluso de los fondos de cobertura.

De acuerdo a The Telegraph, decenas de miles de estadounidenses siguen e imitan ahora las operaciones realizadas por miembros del Congreso, y están ganando millones de dólares en el proceso.

Nancy Pelosi, una veterana del trading

Una de las más copiadas es Nancy Pelosi, expresidente de la Cámara de Representantes, quién es considerada la veterana de las operaciones bursátiles del Congreso.

De acuerdo al diario británico, las operaciones divulgadas por Pelosi han adquirido tal reputación que se han convertido en un factor determinante en el mercado.

Sin embargo, la preocupación de que los políticos se estén beneficiando injustamente de la información obtenida gracias a su posición privilegiada, podría hacer que se prohíba que los miembros del Congreso realicen operaciones bursátiles.

"¡Todo es información privilegiada! ¿Alguien está investigando esto? Es una degenerada repugnante", escribió Trump en Truth Social a principios de este mes.

Sea cual sea la motivación, estas operaciones se han vuelto cada vez más lucrativas para un grupo creciente de estadounidenses.

En marzo de 2024, se creó dub, el primer corretaje regulado de Estados Unidos que ofrece cuentas de copy trading para imitar a políticos y operadores estrella.

Según The Telegraph, de los cerca de $100 millones invertidos en dub, casi $23 millones están en la cuenta de seguimiento de Pelosi. Asimismo, desde su lanzamiento en 2024, sus ganancias contables se dispararon 172 puntos porcentuales.

"El año pasado batió a todos los fondos de alto riesgo. Nuestros clientes han ganado millones de dólares solo con su cartera", dijo Steven Wang, CEO y fundador de dub, al diario británico.

Por otra parte, en 2023 se lanzó Autopilot que permite a los inversores minoristas copiar las operaciones de una variedad de carteras, incluyendo el Pelosi Tracker, mediante la vinculación de sus cuentas de corretaje existentes.

Cientos de miles de ciudadanos se benefician del copy trading

De acuerdo a James Kardatzke, fundador de Quiver Quantitative, podrían haber "unas 100.000 personas por ahí que estuvieran copiando diferentes estrategias basadas en los datos de negociación del Congreso".

The Telegraph también reveló que aparte de Pelosi las inversiones de la republicana Marjorie Taylor Greene se han hecho cada vez más populares dentro del copy trading.

Se impulsa la Ley Pelosi

El senador republicano Josh Hawley impulsó en abril una ley que prohibiría a los cargos públicos negociar con acciones.

Hawley bautizó la legislación como Ley para Prevenir la Posesión de Valores e Inversiones por parte de Líderes Electos (PELOSI)

"Los miembros del Congreso deberían luchar por las personas a las que han sido elegidos para servir, y no comerciar a costa de sus electores", expresó el senador de Misuri en un comunicado difundido por su oficina.