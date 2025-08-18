Helen Mirren arremete contra la idea de que una mujer interprete al agente 007

Publicado por Agustina Blanco 18 de agosto, 2025

La icónica franquicia de James Bond continúa generando debate, esta vez sobre la posibilidad de que una mujer interprete al legendario agente 007.

En una reciente entrevista con la revista Saga, la aclamada actriz Helen Mirren, ganadora de un Óscar, expresó su postura con firmeza: “No puedes tener una mujer. Simplemente no funciona. James Bond tiene que ser James Bond; de lo contrario, se convierte en algo más”.

Mirren, de 80 años, conocida por su activismo feminista, argumenta que el personaje debe mantener su esencia tradicional para preservar su identidad.

No está sola



Mirren no está sola en su opinión. Pierce Brosnan, quien encarnó a Bond en cuatro películas entre 1995 y 2002, también compartió su perspectiva con Saga. A sus 72 años, Brosnan abogó por que un actor masculino continúe interpretando al espía, pero expresó entusiasmo por una revitalización del personaje: “Estoy emocionado de ver una exuberancia y vida completamente nuevas para este personaje”.

Ambos actores, que actualmente trabajan juntos en la adaptación cinematográfica de The Thursday Murder Club, donde Mirren interpreta a una espía retirada, coinciden en que el legado de Bond debería mantenerse fiel a su origen.

El debate no es nuevo



En mayo, durante el Festival de Cine de Cannes, Halle Berry, quien participó en la franquicia como Jinx en Die Another Day (2002), también expresó escepticismo sobre un Bond femenino. En respuesta a un reportero de Variety que le preguntó si estaría dispuesta a interpretar el papel, Berry comentó: “No sé si 007 realmente debería ser una mujer. O sea, en 2025 está bien decir: ‘Oh, debería ser una mujer’, pero la verdad es que no sé si creo que sea lo correcto”.