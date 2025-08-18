La ciudad de Nueva York gasta $65 millones en un refugio para personas trans

Publicado por Verónica Silveri Pazos 18 de agosto, 2025

New York City -junto a Destination Tomorrow, organización LGBT- anunciaron la apertura de Ace’s Place, un nuevo refugio para personas transgénero que operará con financiamiento directo y completo de la ciudad. Según un comunicado de la organización:

Ubicado en Long Island City, Queens, el centro fue presentado como uno de los primeros en su tipo en la nación. Según las autoridades locales, el proyecto contará con 150 camas y tendrá un costo para los contribuyentes de aproximadamente 65 millones de dólares hasta el 2030, lo que representa un gasto anual cercano a 86.700 dólares por cama.

El Departamento de Servicios Sociales de Nueva York (DSS) y Destination Tomorrow anunciaron hoy la apertura de Ace's Place, el primer refugio financiado por la ciudad del país dedicado a servir y apoyar a las personas transgénero y no conformes en el género (TGNC) que experimentan la falta de vivienda.

Destination Tomorrow es la encargada de administrar la instalación. Su fundador y director, Sean Ebony Coleman, quien se identifica como trans, declaró que Ace’s Place es una "respuesta impulsada por la comunidad a la negligencia sistémica" y lo describió como un espacio donde, en sus palabras, las personas trans "ya no serán empujadas a los márgenes". El lugar lleva el nombre de su madre, cuyo apodo era "Ace".

Servicios y creación del centro

El recinto ofrecerá asesoramiento individual y grupal, planificación para vivienda permanente, referencias médicas y de salud mental, grupos de apoyo, talleres de habilidades para la vida, educación financiera y asistencia laboral. También contará con un programa de artes culinarias con modalidad de trabajo-estudio.

Además, el refugio tendrá una enfermera psiquiátrica a tiempo completo y trabajadores sociales. Destination Tomorrow incorporará actividades de lo que llaman "bienestar holístico" como yoga y meditación.

La creación de este centro se enmarca en un contexto legal debido a un litigio. En 2021, Nueva York resolvió una demanda con Mariah López, una mujer trans que denunció discriminación en refugios de la ciudad. Como parte del acuerdo, el gobierno local aceptó reservar un mínimo de 30 camas para personas transgénero en diferentes distritos. Sin embargo, antes de la apertura de Ace’s Place ya existían 40 camas reservadas, y con este proyecto el número total sube a 190 espacios exclusivos.

Diversas reacciones

La comisionada del Departamento de Servicios Sociales, Molly Wasow Park, defendió el proyecto como un espacio que, según ella, proveerá estabilidad y seguridad a quienes se identifiquen como trans.

Sin embargo, para muchos críticos, el gasto millonario de Nueva York refleja las prioridades de una administración local liberal que insiste en canalizar recursos hacia proyectos ideológicos mientras la ciudad enfrenta problemas serios de seguridad, inmigración y la población sin hogar.

Por ejemplo, la líder de la minoría del Consejo de Nueva York, Joann Ariola, criticó el nuevo proyecto multimillonario en declaraciones al New York Post:

Todos los neoyorquinos deberían sentirse seguros en nuestro sistema de refugios. Pero en lugar de arreglar el sistema para todos, la ciudad está gastando 63 millones de dólares para construir una instalación separada basada en la identidad de género (...)Ese dinero debería haberse ido a contratar más agentes de policía y trabajadores sociales para que todas nuestras instalaciones sean más seguras (...) En cambio, estamos segregando aún más el sistema de personas sin hogar e ignorando los problemas muy reales a favor del teatro político progresista.