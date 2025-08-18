Carolina del Norte: el condado de Dare emite una orden de evacuación por el paso del huracán 'Erin'

El huracán 'Erin' deja fuertes corrientes y oleaje a su paso por el Caribe AFP .

18 de agosto, 2025

Las autoridades del condado de Dare (Carolina del Norte) emitieron una declaración de emergencia por posibles inundaciones después de que el huracán Erin se intensificase en las últimas horas. Además, lanzaron una orden de evacuación para todos los residentes en la isla Hatteras.

"Se declara el estado de emergencia en todas las zonas del condado de Dare; se emite una orden de evacuación obligatoria para la isla de Hatteras. Ya se ha emitido una alerta de inundación costera para el condado de Dare. Se prevé que las inundaciones costeras y las marejadas oceánicas comiencen el martes 19 de agosto de 2025 y continúen hasta el jueves 21 de agosto de 2025", informaron las autoridades locales, agregando que "es probable" que algunas vías de acceso en la isla de Hatteras queden "intransitables".

Tras varios días amenazando, el pasado viernes el huracán Erin -el primero de la temporada sobre el océano Atlántico- comenzó a intensificarse mientras avanzaba por el Caribe.

Fue el sábado cuando el fenómeno meteorológico alcanzó la categoría cinco -calificada de "catastrófica" por el Centro Nacional de Huracanes (NHC)-, pero fue amainando y acabó siendo degradado a categoría tres con el paso de las horas.

Sin embargo, en la noche del domingo, recuperó intensidad. "Erin se volvió a fortalecer a huracán de categoría cuatro", con "olas y corrientes potencialmente mortales", señaló el NHC.

El ciclón se ubicaba a unas 127 millas de la isla Gran Turca, en Turcos y Caicos, con vientos máximos de 134 millas por hora (mph).