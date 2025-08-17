Nueva York: al menos tres muertos y nueve heridos en un tiroteo en un bar de Brooklyn

Publicado por Carlos Dominguez 17 de agosto, 2025

Tres personas murieron y otras nueve resultaron heridas después de que varios hombres armados dispararan dentro de un bar en Brooklyn la madrugada del domingo, así lo informó la policía de Nueva York (NYPD).

Según Fox5, los agentes de policía acudieron a la avenida Franklin, en el barrio de Crown Heights de Brooklyn, tras recibir información sobre un tiroteo dentro del bar Taste of the City Lounge, un poco antes de las 3:30 am (hora local).

Al llegar, las autoridades encontraron a 12 personas con heridas de bala, con edades comprendidas entre los 19 y los 61 años.

Tres víctimas fueron declaradas muertas en el lugar: un hombre de 27 años, otro de 35 y otro de 19.

Las nueve víctimas restantes fueron trasladadas a hospitales locales con heridas que no ponían en peligro sus vidas, recogió Fox5.

La policía dijo que, tras una presunta disputa, alrededor de cuatro hombres armados dispararon al menos 36 veces dentro del bar abarrotado de gente. Los sospechosos continúan prófugos de la justicia.