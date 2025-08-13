Sylvester Stallone, Gloria Gaynor, Kiss, George Strait y Michael Crawford serán homenajeados en los Kennedy Center Honors por Trump

Publicado por Agustina Blanco 13 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump anunció el miércoles a los galardonados de los Kennedy Center Honors de este año, en la primera edición de la prestigiosa gala desde que asumió el control del Centro Kennedy para las Artes Escénicas.

Los homenajeados incluyen al icónico actor Sylvester Stallone, la legendaria cantante de disco Gloria Gaynor, la banda de rock Kiss, el cantante de country George Strait y el actor británico Michael Crawford, conocido por su papel en "El Fantasma de la Ópera".

Trump también confirmó que él mismo será el anfitrión de la ceremonia, que se llevará a cabo el 8 de diciembre en Washington DC.

🚨 @POTUS announces that he will be hosting the 2025 Kennedy Center Honors later this year in Washington, D.C. pic.twitter.com/9GbsmlqoM9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 13, 2025

Cambio de rumbo



Los Kennedy Center Honors, establecidos en 1978, reconocen las trayectorias artísticas de figuras destacadas en teatro, danza, música, televisión y cine. Entre los galardonados anteriores se encuentran nombres como Aretha Franklin, Meryl Streep, Tom Hanks y Rita Moreno. La ceremonia, que celebró su 47.º aniversario en 2024, ha sido tradicionalmente un evento bipartidista.

A principios de este año, Trump destituyó a 18 miembros de la junta de fideicomisarios del Centro Kennedy, incluyendo a su presidente, y los reemplazó con aliados cercanos, como su jefa de gabinete Susie Wiles, Usha Vance (esposa del vicepresidente JD Vance) y personalidades de medios conservadores como Maria Bartiromo y Laura Ingraham.

Además, se autoproclamó presidente de la junta y justificó estos cambios afirmando que el centro se había vuelto “demasiado progresista” y prometió restaurar su grandeza con una programación más alineada con su visión.

La reestructuración del Centro Kennedy ha generado reacciones mixtas. Algunos artistas, como Shonda Rhimes, Issa Rae y los productores de Hamilton, han renunciado o cancelado actuaciones en protesta por los cambios de Trump, citando una violación de los valores de la institución.

Por otro lado, el Centro Kennedy emitió un comunicado en redes sociales expresando su “honor” de recibir a Trump y destacando que, gracias a su liderazgo, el edificio será renovado para recuperar su “prestigio y grandeza”.

The Kennedy Center is honored to host a visit from our Chairman, President Donald J. Trump, tomorrow.



Thanks to his advocacy, our beautiful building will undergo renovations to restore its prestige and grandeur.



We are also excited to be announcing this year's INCREDIBLE slate… pic.twitter.com/ok0IFoHgkn — The Kennedy Center (@kencen) August 12, 2025

La admiración de Trump



Durante el anuncio, Trump destacó su admiración por los homenajeados. Sobre Stallone, un aliado cercano nombrado embajador de Hollywood por el presidente, dijo: “Es un tipo muy especial, un verdadero talento que nunca ha recibido el crédito que merece”. También elogió a Gaynor, por su canción "I Will Survive" y recordó haber asistido al debut de Crawford en Broadway en 1967.