Las primeras tropas de la Guardia Nacional son vistas en Washington DC para combatir la ola de violencia en la capital

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 12 de agosto, 2025

La capital del país recibió este martes a las primeras unidades de la Guardia Nacional, en el arranque de un despliegue ordenado por el presidente Donald Trump para reforzar la seguridad en Washington DC en medio de una ola de violencia denunciada por las autoridades federales.

El plan, que forma parte de una ofensiva de la Administración Trump contra el crimen, prevé la movilización de hasta 800 soldados y unos 850 agentes y oficiales federales, según informaron el Pentágono y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Sin embargo, hasta el momento no se precisó cuántos efectivos ingresaron este martes a la ciudad en medio del inicio del despliegue.

Imágenes difundidas por Axios mostraron vehículos militares y personal de la Guardia Nacional cerca del Monumento a Washington y la Armería de DC, el punto de concentración de las tropas. Según el Departamento de Defensa, entre 100 y 200 miembros se sumarán en esta primera fase al plan, conocido como el D.C. Safe and Beautiful Task Force, para apoyar a la Policía Metropolitana y a agencias federales.

La operación se ampara en la invocación de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, que permite al presidente de turno asumir el control de la Policía Metropolitana por un máximo de 30 días. La Casa Blanca, hasta ahora, no descarta ampliar el plazo.

En la primera jornada, autoridades federales y locales reportaron un total de 23 arrestos, incluidos sospechosos de homicidio, violaciones a la ley de armas y otros delitos graves. También se incautaron seis armas de fuego ilegales, confirmó Karoline Leavitt.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, informó que la agencia realizó 10 arrestos junto a sus socios. Según el alto funcionario, los arrestos incluyeron una detención por orden de registro relacionada con un cargo previo de homicidio, múltiples casos de posesión ilegal de armas, varias órdenes de arresto pendientes por conducir bajo los efectos del alcohol; y un arresto por violar una orden de restricción.

“Estos son solo algunos ejemplos; apenas estamos comenzando. Cuando se permite que los buenos policías hagan su trabajo, pueden limpiar nuestras calles y hacerlo rápido. Habrá más. La capital de nuestra nación volverá a ser segura”, dijo.

On the first big push of FBI supporting @POTUS @realDonaldTrump initiative to make DC safe again, FBI reported 10 arrests with partners. These include:



-One arrest on a search warrant for a prior murder charge

-Multiple unlawful possession of firearms

-Multiple outstanding… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 12, 2025

Asimismo, alcaldesa demócrata Muriel Bowser, que se reunió con funcionarios federales para coordinar el operativo anunciado por Trump, reconoció a regañadientes que su administración debe adaptarse a la intervención federal pese a no haberla solicitado y criticarla duramente en los últimos días.

“Mi objetivo es aprovechar al máximo el refuerzo federal que tenemos”, afirmó, elogiando la labor de la jefa de policía Pamela Smith.

Paralelamente, grupos de manifestantes se movilizaron bajo la consigna “Free DC” para rechazar la medida del presidente Trump, acusándola de excesiva y fuera de la ley.

La Casa Blanca afirma contar con respaldo ciudadano y sostiene que el despliegue busca “restaurar la seguridad” ante lo que describe como un repunte de la violencia armada, aunque algunas cifras locales muestran una aparente disminución reciente de ciertos delitos violentos. La Administración Trump también publicó cifras sobre el crimen en la capital, desafiando los datos de las autoridades.