Dana White anuncia una velada de la UFC en la Casa Blanca en 2026

Dana White y Donald Trump, en una pelea de la UFC AFP .

Publicado por Víctor Mendoza 12 de agosto, 2025

(AFP) Dana White, patrón de la Ultimate Fighting Championship (UFC) y próximo al presidente Donald Trump, anunció este martes la celebración de una velada de artes marciales mixtas en la Casa Blanca el 4 de julio de 2026, día del 250 aniversario de Estados Unidos.

En una entrevista con la cadena CBS, White fue preguntado sobre sus planes para este evento y respondió: "Se va a celebrar, eso es seguro".

"Hablé con él anoche, me refiero al presidente. Voy a visitarlo a finales de mes. Nos sentaremos juntos para que le revele nuestros planes, veremos qué quiere, pero sí, se va a celebrar", afirmó el presidente de la UFC, la principal liga de artes marciales mixtas (MMA).

"Cuando me llamó y me pidió que lo organizara, me dijo: 'Quiero que Ivanka Trump participe'. Así que Ivanka se puso en contacto conmigo y empezamos a discutir las diferentes posibilidades", señaló sobre la hija del mandatario.

De esta forma, la velada de MMA formaría parte del programa de festejos por el 250 aniversario de la declaración de independencia de Estados Unidos, que comenzaron el 4 de julio último y se prolongarán durante un año.

La figura del estadounidense White ha adquirido una nueva dimensión desde la segunda elección como presidente de este país de su amigo Donald Trump, que lo invitó, por ejemplo, al escenario durante su discurso de victoria el 6 de noviembre de 2024.

Trump es una presencia habitual en las veladas de la UFC.

White se puso en 2001 al frente de la UFC, entonces una pequeña organización deficitaria, para convertirla en una poderosa empresa de promoción de combates que se ha diversificado con el boxeo.

El lunes, la organización anunció un acuerdo de retransmisión con CBS y Paramount por 7.700 millones de dólares durante siete años.