Condenan a cadena perpetua al salvadoreño que asesinó a Rachel Morin

Publicado por Carlos Dominguez 12 de agosto, 2025

El salvadoreño que en abril fue encontrado culpable de haber violado y asesinado a Rachel Morin, madre de cinco hijos, mientras hacia ejercicios en el sendero Ma & Pa en Bel Air, Maryland, fue finalmente sentenciado este lunes.

Víctor Martínez Hernández, que entró sin visa a Estados Unidos, fue condenado el lunes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por la violación y el asesinato de Morin.

Tras conocerse la sentencia, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó en X: "Este extranjero ilegal criminal nunca debería haber estado en nuestro país".

"Rachel debería seguir aquí viendo crecer a sus 5 hijos", añadió.

"En los principales medios de comunicación se habla demasiado de las historias tristes de los miembros de bandas y delincuentes ilegales y no lo suficiente de sus víctimas", concluyó Noem.

De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el salvadoreño golpeó "la cabeza de Morin con piedras y violó su cadáver" y después intentó esconderlo "en un desagüe".

El caso provocó una gran conmoción en el país e impulsó un importante debate sobre el control migratorio.

Patty Morin: "No había ningún remordimiento en su rostro"

En abril, Patty Morin, madre de la mujer asesinada, criticó en la Casa Blanca al senador demócrata Chris Van Hollen por viajar a El Salvador para mediar en el caso del inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, expulsado a su país y traído de vuelta a EEUU para enfrentar cargos por tráfico de migrantes.

Entre otras cosas, detalló cómo Martínez Hernández premeditó el crimen de su hija, quien salía de hacer ejercicios en un gimnasio de Maryland cuando fue sorprendida por el inmigrante ilegal.

"Este es el tipo de personas que no tienen, ninguna compulsión. Como para ellos, esto no es nada. Y cuando estaba sentado en la sala del tribunal, realmente parecía que pensaba que iba a ser puesto en libertad. No había ningún remordimiento en su rostro. Esta persona se llevó a mi hija de una forma tan violenta, espantosa y gráfica que sellaron las fotos porque no quiero que mis nietas vean. Este es el tipo de criminales que el presidente Trump quiere sacar de nuestro país", sentenció la madre de la víctima.

Trump responsabilizó a la Administración Biden

En abril, Donald Trump celebró el veredicto de la condena en Truth Social: "El criminal ilegal, que fue permitido en nuestro país por el corrupto Joe Biden, fue condenado por el atroz asesinato de Rachel Morin".

El presidente dijo que "las noticias falsas deberían centrarse en la hermosa vida y la trágica muerte de esta madre de Maryland, en lugar del llamado 'padre de Maryland', que es en realidad un miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13) y un terrorista extranjero de El Salvador".

Trump concluyó su mensaje afirmando que la nueva Administración está comprometida a "proteger a mujeres" como Morin en todo el país y afirmó que deportarán "asesinos, violadores, y criminales ilegales".