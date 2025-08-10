USCIS refuerza las reglas en el proceso de peticiones familiares realizadas por residentes permanentes

Publicado por Verónica Silveri Pazos 10 de agosto, 2025

Desde agosto de 2025, los residentes permanentes legales (portadores de green card) que deseen traer a familiares al país deberán enfrentar nuevos requisitos más estrictos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha actualizado su manual de políticas para reforzar los estándares de revisión en las solicitudes basadas en lazos familiares.

Las modificaciones, ya vigentes, forman parte del Volumen 6 del manual oficial y aplican tanto a casos nuevos como a peticiones pendientes.

Requisitos más detallados y entrevistas más exigentes

Según el nuevo lineamiento, los funcionarios de USCIS cuentan ahora con herramientas más claras para verificar si las relaciones familiares alegadas son genuinas. Esto afecta en particular a las peticiones por matrimonio, las cuales estarán sujetas a un escrutinio más riguroso con el fin de prevenir fraudes migratorios y garantizar que todos los documentos cumplan con los estándares legales.

El manual actualizado detalla: documentación exacta requerida, criterios de elegibilidad con mayor claridad, nuevas condiciones bajo las cuales se requerirá entrevista, y situaciones en las que se podrá emitir un Notice to Appear (NTA) -notificación de comparecencia- que inicie un proceso de deportación, incluso si la petición fue aprobada.

Reorganización legal para mayor transparencia

La política no solo endurece el proceso, sino que también busca ordenar el caos administrativo previo. USCIS eliminó secciones del manual y reorganizó capítulos completos para asegurar uniformidad en la interpretación de las reglas.

En paralelo, se han incorporado nuevas guías para los casos que incluyen peticiones múltiples y escenarios donde ciudadanos estadounidenses pueden enviar el Formulario I-130 directamente al Departamento de Estado (como militares, empleados del gobierno en el extranjero o en situaciones de emergencia).

Una de las advertencias más contundentes en esta actualización es que la aprobación de una petición familiar no garantiza protección migratoria. Si un solicitante resulta ser deportable por otras razones —por ejemplo, entrada ilegal, antecedentes penales o fraude—, el USCIS podrá emitir un NTA igualmente.

Sobre los peticionarios y los beneficiarios

Bajo la ley actual, tanto ciudadanos estadounidenses como residentes permanentes legales pueden solicitar que ciertos familiares se unan a ellos en EEUU, comenzando con el Formulario I-130. Los parientes elegibles incluyen:

• Cónyuges.

• Hijos (solteros o casados, según el estatus del peticionario).

• Padres (solo si el solicitante es ciudadano).

• Hermanos (solo si el solicitante es ciudadano).

Cambios en la prueba de ciudadanía

En este mismo orden, el director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Joseph Edlow, declaró una entrevista exclusiva en Fox, que el examen actual para adquirir la ciudadanía estadounidense debería ser cambiado, ya que no está a la altura de lo que exige la nación: "La prueba actual es demasiado blanda".

La prueba debe reflejar la letra y el espíritu de lo que el Congreso pretendía (...) Es importante que la gente entienda inglés, nuestra historia, nuestro gobierno… y la forma en que la prueba está escrita y ejecutada en este momento no cumple con ese listón.

Actualmente, quienes buscan naturalizarse deben responder correctamente 6 de 10 preguntas de una lista de 100 que cubren temas de historia, Constitución, geografía y deberes cívicos. También deben leer en voz alta una oración en inglés y escribir otra correctamente. Para Edlow, eso es insuficiente.

El director propone una revisión del contenido y de la metodología. En lugar de limitar el examen de inglés a una lectura y escritura básicas, sugiere evaluar la fluidez durante toda la entrevista.

Quiero que los jueces realmente escuchen y hablen durante toda la entrevista (...) Cambie algunas de las palabras… y vea si los individuos todavía son capaces de comprender las preguntas. Ese es un mejor indicador de preparación.

"La fluidez en inglés es una parte imperativa del sueño americano"

Edlow recordó que recientemente se emitió una orden ejecutiva que declara al inglés como el idioma nacional, y recalcó que el dominio del idioma es clave para integrarse plenamente a la vida estadounidense.

"La fluidez lingüística es una parte imperativa del sueño estadounidense".

Por último, Edlow advirtió que el creciente retraso en los casos migratorios representa un peligro directo para el país, señalando que el gobierno actual ha desviado recursos clave ante la crisis en la frontera.

“Los retrasos que continúan creciendo son nada menos que una amenaza a la seguridad nacional para este país”, afirmó.

Aunque se comprometió a reducir los tiempos de espera, dejó claro que no habrá atajos que comprometan la seguridad o integridad del proceso.