Casi un tercio de los detenidos liberados de Guantánamo podrían haber vuelto al terrorismo, según datos del ODNI

Cerca de un tercio de los cientos de detenidos puestos en libertad en la Bahía de Guantánamo desde los atentados terroristas del 11-S se ha confirmado que han vuelto al terrorismo o se sospecha que lo han hecho, según nuevos datos publicados por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

La ODNI reveló en un informe desclasificado a finales del mes pasado que 739 presuntos terroristas han sido liberados de Guantánamo después de que la base de la isla cubana comenzara a utilizarse como centro de detención tras el 11-S. De ellos, el ODNI estimó que "está confirmado" que 137 de los detenidos que fueron puestos en libertad "volvieron a participar" en actividades relacionadas con el terrorismo, mientras que la Agencia de Inteligencia de Defensa cifra en 140 el número de detenidos.

Esto significa que la comunidad de inteligencia estadounidense cree que el 18,5% (o, alternativamente, el 18,9%) de los antiguos detenidos en Guantánamo se han reincorporado al terrorismo de alguna forma o manera. De los que se ha confirmado que se han reincorporado al terrorismo, 39 han fallecido, 23 se encuentran bajo custodia extranjera y 75 siguen en libertad.

Algunos decidieron reincorporarse independientemente de las condiciones de traslado

Además, el ODNI estimó que otros 97 ex detenidos de Guantánamo son "sospechosos de reincorporarse" al terrorismo, mientras que la DIA cifró la cifra en 95 ex detenidos, lo que significa que algo cercano al 13% de los ex detenidos son sospechosos de reincorporarse a actividades terroristas desde que fueron puestos en libertad. De este grupo, cinco han fallecido, doce se encuentran bajo custodia extranjera y 80 siguen huidos.

En total, se ha confirmado que más del 30% de los ex detenidos en Guantánamo se han reincorporado a actividades terroristas o se sospecha que lo han hecho.

"Los traslados a países con conflictos en curso e inestabilidad interna, así como el reclutamiento por parte de organizaciones terroristas o insurgentes, podrían suponer un mayor riesgo de reincorporación", evaluaba el informe desclasificado del ODNI. "Aunque la aplicación de las condiciones de traslado probablemente ha disuadido a muchos ex detenidos de volver a participar, algunos detenidos decididos a volver a participar lo han hecho y lo harán independientemente de cualquier condición de traslado, aunque a un ritmo menor que si hubieran sido trasladados sin condiciones."

Las comunicaciones van de lo mundano a lo nefasto

El ODNI declaró que "los ex detenidos del GTMO se comunican habitualmente entre sí, con familiares de otros ex detenidos y con miembros de organizaciones terroristas" y que "los motivos de la comunicación abarcan desde lo mundano (recordar experiencias compartidas) hasta lo nefasto (planificar operaciones terroristas)."

"Evaluamos que algunos detenidos del GTMO que serán trasladados en el futuro probablemente se comunicarían con otros exdetenidos del GTMO y con personas de organizaciones terroristas. No consideramos que la mera comunicación con personas u organizaciones -incluidos otros ex detenidos del GTMO- sea un indicador de reanudación de la actividad", declaró el ODNI. "Más bien, los motivos, intenciones y propósitos de cada comunicación se tienen en cuenta a la hora de evaluar si el individuo se ha reincorporado".

El nuevo informe, publicado por la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard en consulta con la CIA y el Departamento de Defensa, afirmaba que "basándonos en las tendencias identificadas durante los últimos 20 años, evaluamos que algunos detenidos actualmente en GTMO intentarán volver a participar en actividades terroristas o insurgentes después de ser transferidos."

Se calcula que 15 detenidos -entre ellos el presunto cerebro- permanecen en Guantánamo

El Guantánamo Docket, un proyecto de The New York Times, afirma que se calcula que 15 detenidos -entre ellos el presunto cerebro del 11-S- permanecen en Guantánamo de los aproximadamente 780 presuntos terroristas que pasaron por el centro de detención isleño desde 2002.

"La administración Bush transfirió a unos 540, en su mayoría a la custodia de sus países de origen. La administración Obama dispuso la repatriación o reasentamiento de unos 200 hombres en naciones de todo el mundo. La administración Trump transfirió a un hombre a una prisión en Arabia Saudí, y la administración Biden ha repatriado a 13, transferido a 11 a Omán y liberado a uno, reduciendo la población reclusa total a 15 hombres en la actualidad", señala el informe de The Times.

Sigue sin estar claro si los presuntos autores intelectuales del atentado del 11-S - Khalid Sheikh Mohammed y otros- se enfrentarán alguna vez a un juicio con pena de muerte en Guantánamo, en parte debido a la cuestionada admisibilidad de sus confesiones al FBI tras el trato que recibieron mientras estaban bajo custodia de la CIA, así como a las medidas adoptadas por el Departamento de Defensa bajo el Secretario Lloyd Austin, en las que se excedió en su autoridad al retirarse de un acuerdo de culpabilidad ofrecido a los acusados.

Presos infames que aún no han sido juzgados

Mohammed, apodado "KSM" y descrito como "el principal arquitecto de los atentados del 11-S" en el Informe de la Comisión del 11-S, era un estrecho aliado de Osama bin Laden y está siendo juzgado en un caso de pena de muerte en el que están implicados otros cuatro acusados de Guantánamo: su sobrino,Ammar Baluchi, que supuestamente envió transferencias de dinero a los secuestradores dentro de EE.UU; el presunto entrenador de secuestradores Walid bin Attash; el presunto facilitador del 11-S Ramzi bin Shibh; y el presunto hombre del dinero de Al Qaeda Mustafa Hawsawi.

En las casi dos décadas y media transcurridas desde que 19 terroristas de Al Qaeda estrellaron aviones secuestrados contra los edificios del World Trade Center, el Pentágono y un campo cerca de Shanksville, en Pensilvania, matando a casi 3.000 personas, los cinco hombres considerados responsables de la planificación y ejecución del complot aún no han sido juzgados. La cuestión clave de si las confesiones obtenidas por el FBI tras su custodia por la CIA deben ser admisibles sigue sin resolverse.

Los equipos de defensa están intentando descartar las confesiones que los cinco hombres hicieron a los "equipos limpios" del FBI en Guantánamo después de haber sido sometidos a "técnicas de interrogatorio mejoradas" -consideradas tortura por algunos- en los sitios negros de la CIA. KSM confesó planear los atentados del 11-S en una declaración de marzo de 2007 ante el Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente, en la que dijo: "Yo fui el responsable de la operación del 11-S, de la A a la Z".

Los casos del 11-S en Guantánamo se han retrasado muchas veces tras decisiones desfavorables del Tribunal Supremo bajo la presidencia de George W. Bush y un esfuerzo abandonado por el presidente Barack Obama para juzgar a los hombres en un tribunal federal de Nueva York.

Cierre de Guantánamo

El presidente Donald Trump, en su primer mandato, prometió mantener abierta la prisión mientras que el presidente Joe Biden intentó sin éxito cerrar por completo las operaciones con detenidos allí. La entonces secretaria de Prensa de la Casa Blanca Jen Psaki reiteró en diciembre de 2021 que Biden "sigue absolutamente comprometido con el cierre de Guantánamo".

Los republicanos lucharon contra los esfuerzos de Biden para cerrar la bahía de Guantánamo, incluida la inclusión de disposiciones en la ley anual National Defense Authorization Act, entre las que se incluyen barreras al uso de los impuestos de los EE.Entre ellas, la prohibición de utilizar fondos de los contribuyentes estadounidenses y del Pentágono para trasladar a los detenidos a determinados países extranjeros, la prohibición de utilizar esos fondos de los contribuyentes para construir o modificar instalaciones dentro de Estados Unidos para alojarlos (incluidos los hombres acusados de ser responsables del 11-S) y la prohibición de renunciar al control de Estados Unidos sobre la bahía de Guantánamo. Guantánamo es la provincia más oriental de Cuba. Su capital también se llama Guantánamo.

Biden emitió un signing statement criticando las disposiciones incluso cuando firmó la NDAA como ley, argumentando que "es la posición de larga data del poder ejecutivo que estas disposiciones perjudican indebidamente la capacidad del poder ejecutivo para determinar cuándo y dónde enjuiciar a los detenidos de Guantánamo y dónde enviarlos después de su liberación."

Los republicanos han criticado repetida y duramente cualquier acuerdo con los acusados del 11-S que hubiera eliminado la pena de muerte, ya que la administración Biden pasó años intentando llegar a un acuerdo de este tipo con los terroristas.

"La administración Biden está haciendo lo impensable"

Los republicanos del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes dijeron en su momento que "la administración Biden está haciendo lo impensable - están considerandoofrecer a los terroristas que organizaron esos atentados, acuerdos de culpabilidad para eludir la pena de muerte" y que "estos terroristas mataron a miles de inocentes - merecen la pena de muerte."

Susan Escallier, que era entonces la Autoridad Convocante de las Comisiones Militares, aceptó un acuerdo con KSM, Bin Attash y Hawsawi el verano pasado que habría eliminado la pena de muerte a cambio de que asumieran su responsabilidad por su papel en el 11-S.

La Oficina del Fiscal Jefe y el Director de la Oficina del Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos de Comisiones Militares enviaron a finales de julio de 2024 una carta a las familias de las víctimas del 11-S alertándoles del acuerdo.

Acuerdos de culpabilidad intermitentes

"Khalid Shaikh Mohammad, Walid Bin 'Attash y Mustafa al Hawsawi llegaron a acuerdos previos al juicio en este caso con la Autoridad Convocante. A cambio de la supresión de la pena de muerte como posible castigo, estos tres acusados han acordado declararse culpables de todos los delitos imputados, incluido el asesinato de las 2.976 personas enumeradas en el pliego de cargos, y ser condenados posteriormente por un grupo de oficiales militares", decía la carta. "Como parte del acuerdo previo al juicio, los acusados también han aceptado un proceso para responder a las preguntas presentadas por los VFM en relación con sus funciones y razones para llevar a cabo los atentados del 11 de septiembre, en caso de que tengan alguna pregunta sin respuesta sobre los atentados que les gustaría que se respondiera."

El entonces secretario de Defensa, Lloyd Austin, intentó destruir los acuerdos de culpabilidad a principios de agosto de 2024. El coronel de las Fuerzas Aéreas Matthew McCall, juez militar encargado del caso del 11-S, dictaminó en noviembre de 2024 que Austin no podía retirar el acuerdo de culpabilidad que se había ofrecido a los terroristas y que éstos habían aceptado. El juez ordenó que siguiera adelante el procedimiento del acuerdo de culpabilidad.

Hegseth: "Merece la pena de muerte"

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó Guantánamo en febrero, donde afirmó haber visto a los acusados del 11-S. "Los vi a todos...Vi a Khalid Sheikh Mohammed... Espero que encuentre justicia pronto", dijo Hegseth a Fox News. "Y es una de las pocas cosas en las que estoy de acuerdo con mi predecesor, Lloyd Austin, en que merece la pena de muerte. Y espero que la encuentre pronto a través de ese sistema".

El Pentágono, a través del Departamento de Justicia, apeló la sentencia de McCall, y primero recibió una suspensión de los acuerdos de culpabilidad a principios de este año. El Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Distrito de Columbia se puso del lado del Pentágono en una sentencia de 2-1.

El tribunal de apelaciones anuló la orden del juez militar, que había impedido a Austin y luego a Hegseth retirarse del acuerdo de culpabilidad, y prohibió al juez militar celebrar audiencias en las que se permitiera la declaración de culpabilidad.

La mayoría de los detenidos liberados se dirigen a Afganistán

En lo que respecta a los detenidos que fueron liberados de Guantánamo, el Guantánamo Docket dice que el principal país de destino de las liberaciones fue Afganistán, adonde fueron trasladados previamente 204 detenidos. Los talibanes tomaron Afganistán en 2021. También han sido trasladados 142 detenidos a Arabia Saudí, 66 a Pakistán, 41 a Omán, 24 a los EAU, 22 a Yemen y un número menor a otros países.

Entre los detenidos liberados durante el gobierno de Obama se encontraban cinco miembros talibanes de alto rango que formaban parte de un canje de prisioneros de 2014 que garantizó la liberación del ex soldado del ejército y desertor Bowe Bergdahl. Después de que Bergdahl se declarara culpable de deserción y de poner en peligro a las tropas estadounidenses enviadas a buscarlo, su rango fue degradado a soldado raso y recibió una baja deshonrosa. Bergdahl no fue condenado a prisión.

Trump dijo sobre el canje de prisioneros en un mitin de campaña de 2015: "Así que nosotros conseguimos a Bergdahl, un traidor, y ellos consiguen a cinco de las personas que más querían en cualquier parte del mundo, cinco asesinos que ahora mismo están de vuelta en el campo de batalla haciendo su trabajo."

Los "cinco talibanes" fueron nombrados para ocupar puestos clave en el gobierno talibán.

Los cinco integrantes de los llamados "Los Cinco Talibanes" fueron nombrados para ocupar puestos clave en el gobierno talibán tras la toma del poder por parte del grupo en agosto de 2021, según el Middle East Institute's Taliban Leadership Tracker.

Abdul Haq Wasiq es ahora el director talibán de la Dirección General de Inteligencia, Mullah Khairullah Khairkhwa es el ministro talibán de Información y Cultura, Mullah Noorullah Noori es el ministro talibán de fronteras y asuntos tribales, Mohammad Fazal Akhund es el primer viceministro talibán de defensa nacional, y Mohammad Nabi Omari es el primer viceministro talibán de asuntos de seguridad.