Incendio Canyon: miles de evacuados mientras las llamas se extienden al norte de Los Ángeles

Publicado por Virginia Martínez 8 de agosto, 2025

Al menos 10 zonas de los condados de Los Ángeles y Ventura estaban bajo órdenes de evacuación debido a un incendio forestal que comenzó en la región montañosa al norte de L.A. El Incendio Canyon ha arrasado más de 2.000 hectáreas (5.000 acres) y ha provocado el desplazamiento de más de 2.700 residentes.

Al menos 400 efectivos han sido desplegados para contener el fuego, según el portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, Andrew Dowd, en declaraciones a AFP.

Las llamas estallaron mientras los bomberos luchaban contra otro incendio forestal, el mayor de California en lo que va de año, que arrasó por octavo día consecutivo más de 99.000 hectáreas en el Bosque Nacional de Los Padres, amenazando cientos de hogares. El último incendio ha quemado hasta ahora 4.856 acres y sigue siendo cero por ciento contenido, dijo Dowd.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, que representa a la zona, instó a los residentes a prestar atención a las directrices de evacuación. "El calor extremo y la sequedad están propagando rápidamente el incendio Canyon cerca de la línea del condado de Ventura-LA," Barger escribió en X. "Si se encuentra en Santa Clarita, Hasley Canyon, o Val Verde, tome en serio las órdenes de evacuación. Cuando los primeros socorristas dicen 'salga', obedezca inmediatamente. Manténgase alerta... por favor, no arriesgue vidas".

Un año récord de incendios forestales



Los incendios actuales siguen a otro que quemó más de 70.000 acres en julio, y que requirió de cientos de bomberos para contenerlo. En aquel momento, las autoridades señalaron que la maleza seca, los vientos sostenidos y las altas temperaturas alimentaban las llamas. A su vez, aquel fue precedido por varios incendios anteriores, avivando los temores de una temporada difícil en un estado aún conmocionado por los incendios forestales que mataron a 31 personas en enero.

A principios de esta semana, el gigante del reaseguro Swiss Re, con sede en Zúrich, declaró que las catástrofes naturales causaron pérdidas económicas por valor de 135.000 millones de dólares en todo el mundo durante el primer semestre de este año, impulsadas por los incendios forestales de Los Ángeles.

"En 2025, 42,342 incendios forestales quemaron más de 3.4 millones de acres en todo el país", escribió este jueves el Centro Nacional Interagencias contra Incendios. "Bomberos y personal de apoyo, incluyendo 10 equipos de gestión de incidentes complejos, 317 cuadrillas, 842 camiones cisterna y 106 helicópteros, trabajan para extinguir 36 incendios de gran magnitud".