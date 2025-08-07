Arrestan a un soldado destinado en Fort Bliss, Texas, por espiar para Rusia

Publicado por Santiago Ospital 7 de agosto, 2025

El soldado Taylor Adam Lee, de 22 años, fue acusado de intentar filtrar secretos al Kremlin a cambio de la ciudadanía rusa. Miembro en activo del Ejército apostado en Fort Bliss, Texas, desde mayo habría tratado varias veces de enviar información de defensa al Ministerio de Defensa de Rusia, según el Departamento de Justicia.

En junio, Lee habría mandado por internet información sobre tanques estadounidenses. En concreto, los M1A2 Abrams:

"Estados Unidos no está contento conmigo por intentar exponer sus debilidades", habría escrito también, añadiendo: "En este punto, incluso me ofrecería como voluntario para hacer lo que sea que sirva a la Federación Rusa una vez que me encuentre allí".

Al mes siguiente, el soldado nativo de Texas se habría reunido cara a cara con alguien que creía representaba al régimen de Vladimir Putin. Siempre según el DOJ, Lee le habría entregado entonces una tarjeta SD. Además de asegurar que aquella contaba con información sobre vehículos acorazados y operaciones de combate, el ahora detenido habría reconocido que su contenido era sensible y probablemente clasificado.

El 31 de julio, Lee habría depositado un componente específico del tanque M1A2 Abrams en una unidad de almacenamiento en El Paso. Luego habría enviado un texto a su supuesto enlace ruso: "Misión cumplida".

"El arresto de hoy es un mensaje para cualquiera que esté pensando en traicionar a Estados Unidos, especialmente para los militares que han jurado proteger nuestra patria", dijo el subdirector Roman Rozhavsky, de la División de Contrainteligencia del FBI. "El FBI y nuestros colaboradores harán todo lo posible para proteger a los estadounidenses y salvaguardar la información clasificada".

Desde el Comando de Contrainteligencia del Ejército afirmaron que cualquier soldado que violase su juramento sería llevado a la justicia, y pidieron a todo uniformado que detectase alguna actividad sospechosa que la reportara.