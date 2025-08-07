Dean Cain, estrella de Superman, anuncia su intención de unirse al ICE y "ayudar a salvar América"

Dean Cain y Teri Hatcher en Las nuevas aventuras de Superman Cortesía de Everett Collection / Cordon Press

Publicado por Anna Poff 7 de agosto, 2025

Días después de que la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem hiciera un llamamiento para que la gente se uniera al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el actor de Superman Dean Cain respondió a la llamada.

"Sentí que era importante unirme a nuestros primeros intervinientes para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses, no sólo hablar de ello", dijo Cain en un vídeo publicado en X.

Cain, de 59 años, también dijo en el vídeo que es "agente jurado de las fuerzas del orden", además de cineasta.

"Tu país te llama a servir en el ICE"

El 29 de julio, Noem hizo un llamamiento para que "hombres y mujeres dedicados" se unan al ICE.

"Su país les llama a servir en el ICE", dijo . "Tu país necesita hombres y mujeres dedicados del ICE para sacar a los peores de los peores criminales de nuestro país. Este es un momento decisivo en la historia de nuestra nación. Sus habilidades, su experiencia y su coraje nunca han sido más esenciales. Juntos, debemos defender la patria".

Al responder a la llamada, Cain destacó su razón:

"Desde que el presidente Trump asumió el cargo,el ICE ha arrestado a cientos de miles de criminales, incluidos terroristas, violadores, asesinos, pedófilos, miembros de la pandilla MS-13, traficantes de drogas, lo que sea: personas muy peligrosas que ya no están en las calles", dijo.

"Eso me gusta. Yo voté por eso"

Cain también habló de los beneficios de trabajar parael ICE, incluyendo un bono de 50.000 dólares por firmars, la devolución de los préstamos estudiantiles y la no necesidad de un título universitario.

"Si quieres ayudar a salvar América, ICE está arrestando a lo peor de lo peor y sacándolos de las calles de América. Eso me gusta. Yo voté por eso", dijo.

Cain concluyó su vídeo haciendo un llamamiento a los espectadores para que busquen trabajar para ICE y soliciten servir al país en esa capacidad.

© Just The News