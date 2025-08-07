United Airlines resuelve el error generalizado en su sistema que provocó la suspensión de sus vuelos en EEUU

Un avión de United Airlines en el Aeropuerto Intercontinental George Bush AFP / Archivo

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 6 de agosto, 2025

Tras inmovilizar este miércoles por la noche a toda su flota principal a nivel nacional, United Airlines resolvió el problema generalizado con su sistema informático de peso y balance, informó la compañía en un comunicado.

En un comunicado, United informó al público que está trabajando duramente para llevar a los clientes a sus destinos tras la interrupción y advirtió que se esperan retrasos residuales en las próximas horas.

“Nuestro equipo está trabajando para restablecer nuestras operaciones normales”, dijo la aerolínea.

La falla, cuya causa aún no fue revelada, provocó las suspensiones de los vuelos de United en todo el país, incluyendo sus principales centros de operaciones en Newark, Chicago, San Francisco y Houston.

En un comunicado previo, United Airlines dijo que enfrentaba un error generalizado que obligó a mantener en tierra los vuelos principales en sus aeropuertos de origen.

“Debido a un problema tecnológico, estamos reteniendo los vuelos principales de United en sus aeropuertos de salida”, informó la aerolínea. “Esperamos retrasos adicionales esta noche mientras trabajamos para resolver el problema. La seguridad es nuestra máxima prioridad, y trabajaremos con nuestros clientes para llevarlos a sus destinos”.

Los vuelos principales, también conocidos como mainline, son aquellos operados directamente por la aerolínea, utilizando sus propios aviones y tripulación. Por lo general, incluyen aeronaves del tipo Boeing 737, 757, 767, 777 y 787 y los modelos Airbus A319 y A320. La suspensión no afecta los vuelos de United Express y tampoco a los vuelos que estén en el aire, que llegarán a sus destinos con normalidad.

En el momento, unos 827 vuelos fueron demorados y otras decenas más fueron directamente cancelados. Según ABC News, la aerolínea confirmó que no se trata de un ciberataque.

En respuesta a un pasajero preocupado en redes sociales, United reconoció el fallo y también afirmó que están trabajando rápidamente para resolver la situación.

“Estamos al tanto del error del sistema en este momento y estamos trabajando en una solución para que puedas continuar tu viaje lo antes posible”, respondió la aerolínea. “Entendemos que esta interrupción ha causado frustración durante tu viaje y agradecemos tu continua paciencia”.

Noticia en desarrollo