Texas: un soldado del Ejército es arrestado y acusado de espionaje al intentar compartir información secreta y sensible de EEUU a Rusia

Publicado por Agustina Blanco 6 de agosto, 2025

Un soldado en servicio activo del Ejército de Estados Unidos, Taylor Adam Lee, de 22 años, fue arrestado el miércoles en El Paso, Texas, acusado de intentar transmitir información clasificada sobre el tanque M1A2 Abrams a un supuesto representante del gobierno ruso.

Lee, destacado en Fort Bliss y con una autorización de seguridad de Alto Secreto (TS) e Información Compartimentada Sensible (SCI), enfrenta cargos federales por intento de transmisión de información de defensa nacional a un adversario extranjero y exportación de datos técnicos controlados sin licencia.

Según el comunicado oficial del Departamento de Justicia (DOJ), desde mayo de este año, Lee buscó establecer sus credenciales militares para enviar información sensible al Ministerio de Defensa de Rusia. En junio, presuntamente compartió en línea datos técnicos controlados sobre el M1A2 Abrams, el principal tanque de batalla de EEUU y expresó su voluntad de colaborar con Rusia, declarando:

“Estados Unidos no está contento conmigo por intentar exponer sus debilidades. Me ofrecería como voluntario para ayudar a la Federación Rusa de cualquier manera”.

De acuercon con el DOJ, en julio, durante una reunión presencial, Lee entregó una tarjeta SD con documentos sensibles, algunos marcados como Información Controlada No Clasificada (CUI), que incluían detalles sobre el tanque, otro vehículo blindado y operaciones de combate.

Interactuaba con agentes encubiertos de contrainteligencia de EEUU



Luego, durante ese mismo mes, Lee llevó a cabo un paso más en su plan al entregar lo que parecía ser una pieza de hardware del M1A2 Abrams a un almacén en El Paso, enviando luego un mensaje que decía “Misión cumplida” a quien creía era un contacto ruso, pero, en realidad, interactuaba con autoridades encubiertas.

El FBI, con apoyo del Comando de Contrainteligencia del Ejército, lideró la investigación que culminó en su arresto.

El fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, destacó la gravedad del caso, afirmando que Lee intentó transmitir información sensible que podría comprometer la seguridad nacional.

Por su parte, el fiscal federal Justin R. Simmons del Distrito Oeste de Texas subrayó el compromiso del DOJ para perseguir a quienes amenacen la seguridad de EEUU, mientras que el subdirector del FBI, Roman Rozhavsky, envió un mensaje claro: “El arresto de hoy es una advertencia para cualquiera que piense en traicionar a Estados Unidos, especialmente los militares que juraron proteger nuestra patria”.

El Ejército advierte a sus soldados El general de Brigada Sean F. Stinchon, del Comando de Contrainteligencia del Ejército, calificó el arresto como un “alarmante recordatorio” de las amenazas internas de la institución, asegurando que los soldados que violen su juramento serán llevados ante la justicia.



La investigación, a cargo de las oficinas del FBI en Washington y El Paso, continuará con las investigaciones pertinentes y seguirá con el debido proceso judicial del caso.