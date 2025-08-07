Publicado por Joaquín Núñez 6 de agosto, 2025

Planned Parenthood anunció el cierre de todas sus clínicas en Luisiana. Los cierres definitivos tendrán lugar el próximo 30 de septiembre, meses después de que la financiación de la organización se viera afectada por el 'Big Beautiful Bill' promulgado por Donald Trump. Sin embargo, a finales de julio, la jueza Indira Talwani pausó algunos de los recortes efectuados, ordenándole al Gobierno federal que reanude los pagos a las clínicas afiliadas.

Si bien la organización no está autorizada a proporcionar abortos en Luisiana, ayuda a pacientes a acceder a ellos fuera del estado.

Melaney Linton, presidente de Planned Parenthood Gulf Coast, aseguró en un comunicado que el cierre es resultado directo de los “implacables ataques políticos”. También apuntó contra los republicanos “extremistas”, a quienes acusó de buscar por todos los medios desfinanciar a la organización.

"Esta no es una decisión que queríamos tomar; es una decisión a la que nos ha obligado la guerra política. Los legisladores contrarios a la salud reproductiva, obsesionados con el poder y el control, llevan décadas luchando contra la idea de que las personas merecen controlar sus propios cuerpos", escribió Linton.

"Cada cierre de un centro de salud, cada paciente que se queda sin atención, cada cáncer no detectado y cada infección no tratada es responsabilidad de esos legisladores", sumó.

Del otro lado, los republicanos del estado celebraron el anuncio de Planned Parenthood. "Esta es una buena noticia. Planned Parenthood construyó su negocio en torno a la promoción de la muerte. Luisiana elige la vida. Siempre protegeremos a las mujeres y a los bebés", expresó en X la fiscal general del estado, Liz Murrill.

A la republicana se sumó el mensaje de Benjamin Clapper, director de la organización Louisiana Right to Life: "Planned Parenthood y la industria del aborto se van de Luisiana. Pero el movimiento provida está aquí para quedarse. Siempre amaremos y serviremos tanto a las madres como a los bebés".