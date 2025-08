Fallece Loni Anderson, ícono de la televisión estadounidense, a los 79 años

Loni Anderson, reconocida actriz de la televisión estadounidense y símbolo de una era, falleció en Los Ángeles a los 79 años, según confirmó su publicista Cheryl J. Kagan. La intérprete, que alcanzó fama nacional como Jennifer Marlowe en la comedia WKRP en Cincinnati, murió en un hospital tras enfrentar una enfermedad prolongada.

Su familia emitió un comunicado expresando el dolor por su partida: “Nos rompe el corazón anunciar el fallecimiento de nuestra querida esposa, madre y abuela”. Anderson estaba casada con el músico Bob Flick y deja atrás a su hija Deidra, su hijo Quinton, varios nietos e hijastros.

Originaria de St. Paul, Minnesota, Anderson se convirtió en una figura central de la televisión en los años 70 y 80 gracias a su papel en la serie de CBS, que narraba con humor las peripecias de los trabajadores de una estación de radio en Ohio. Por su interpretación, fue nominada en tres ocasiones al Globo de Oro y dos veces al Emmy.

En entrevistas recientes, Anderson habló con franqueza sobre su imagen pública y la etiqueta de “símbolo sexual”, algo que, aunque inesperado para ella, terminó abrazando con sentido del humor y orgullo. “Acepté todo lo que mi carrera me puso por delante”, dijo en una conversación con Fox News en 2021. “¡Y a mis nietas les encanta!”.

Después de WKRP en Cincinnati, Anderson continuó trabajando en cine y televisión, incluyendo su participación en la película Stroker Ace, donde conoció al actor Burt Reynolds. Ambos se casaron en 1988 y adoptaron un hijo, Quinton. Sin embargo, el matrimonio terminó en un mediático y complicado divorcio en 1994.

Años más tarde, Reynolds calificó el matrimonio como un error, señalando desacuerdos profundos y estilos de vida incompatibles. Anderson, por su parte, denunció episodios de abuso físico durante la relación y problemas financieros relacionados con la manutención de su hijo. No fue sino hasta 2015 que el actor saldó los pagos pendientes.

Carrera posterior y legado

En las décadas siguientes, Anderson participó en varias producciones televisivas como Nurses, Sabrina, the Teenage Witch y So NoTORIous, además de publicar en 1995 su autobiografía My Life in Heels, donde compartió detalles sobre su vida personal, sus matrimonios y su lucha por mantener la estabilidad familiar.

Estuvo casada en cuatro ocasiones y formó una familia que la acompañó hasta sus últimos días. A lo largo de su carrera, Loni Anderson dejó una marca imborrable en la cultura pop estadounidense, destacándose por su talento, carisma y resiliencia en medio de las presiones de Hollywood.

Su fallecimiento ocurre pocos días antes de cumplir 80 años. Su legado, sin embargo, continúa vivo a través de su trabajo, su historia y los recuerdos de quienes la conocieron y admiraron.