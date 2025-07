California: un grupo de científicos encubrió un experimento de geoingeniería solar para "evitar asustar" al público

Varios republicanos han expresado su preocupación por estos planes de geoingeniería. A finales de abril, la representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, calificó de "absoluta locura" este tipo de experimentos.En mayo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció su apoyo a dos proyectos de ley aprobados por la Legislatura de Florida, destinados a proteger a los floridanos de la exposición química no autorizada y la manipulación atmosférica. Uno de ellos es la ley 56 del Senado de Florida.Ron de Santis celebró la acción publicando en X:"Florida no es un campo de pruebas para la geoingeniería. Ya no permitimos este tipo de actividad, pero vamos a dar un paso más para garantizar que no se lleve a cabo en este estado. En cuanto llegue a mi mesa, firmaré la recién aprobada Ley 56 del Senado para prohibir la liberación de sustancias químicas en nuestros cielos para alterar el clima o la atmósfera".