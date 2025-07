Identifican al atacante que abrió fuego contra la Patrulla Fronteriza en McAllen, Texas

Publicado por Santiago Ospital 8 de julio, 2025

El tirador que, armado con un rifle y equipo táctico, abrió fuego contra agentes de la Patrulla Fronteriza en McAllen, Texas, fue identificado como Ryan Louis Mosqueda, residente de Michigan de 27 años.

Mosqueda disparó "muchas docenas de rondas" contra un edificio federal que alberga agentes fronterizos en el Aeropuerto Internacional de McAllen, según relató luego el jefe de Policía, Víctor Rodríguez. El atacante murió en la balacera con los agentes.

Rodríguez informó de que un miembro de su fuerza resultó herido en la rodilla: Ismael Garcia, oficial con una década de experiencia. Se encuentra en un hospital local, pero su vida no corre riesgo. Horas antes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cifró en tres las víctimas del ataque: dos oficiales y un empleado de la agencia fronteriza.

"No tenemos ninguna razón para creer en este momento que hay más amenazas particulares", aseguró Rodríguez por la tarde. El incidente obligó a redirigir el tráfico y afectó la actividad del aeropuerto.

Según dejaron trascender las autoridades locales, Mosqueda conducía un automóvil con patente de Michigan en el que se halló un mensaje pintado en aerosol, con lo que parecerían palabras en latín. También encontraron un vehículo cercano a la escena del crimen con varias armas.

De momento se desconoce si tenía antecedentes. A las 4 am del día del ataque, se había emitido una alarma de persona desaparecida. Su padre, Jose Mosqueda, habría dicho a un agente de policía que su hijo tenía una "deficiencia mental" y que llevaba armas en su vehículo, según el medio local Telemundo 40.

El FBI confirmó la identidad de Mosqueda. Su rama en San Antonio abrió una investigación. Se desconoce la motivación del ataque, pero fuentes oficiales aseguraron que había sido una emboscada intencionada contra los agentes fronterizos.

Otras emboscadas en Texas

El ataque en McAllen se produce tan solo días después de otro contra agentes del ICE en Texas, en el que resultó herido un policía local. En las últimas horas, se conoció que el Departamento de Justicia (DOJ) presentó cargos contra diez personas.

De acuerdo con la denuncia, distribuida por el periodista Matt Finn, los sospechosos dispararon fuegos artificiales al centro de detención de Prairileand, en Alvarado. Vestían equipamiento militar negro. Uno se alejó del grupo y comenzó a dibujar grafitis en vehículos estacionados en el estacionamiento del centro.

Cuando arribó un policía, en respuesta a un llamado al 911, uno de los atacantes le disparó cerca del cuello. Otro, siempre según la presentación judicial, descargó entre 20 y 30 rondas contra oficiales correccionales que salieron de la instalación. Ninguno estaba armado.

Los agentes hallaron pintadas y panfletos donde se podía leer "¡hay que combatir el terror del ICE con una guerra de clases!" y "liberen a todos los prisioneros políticos", así como una bandera con la leyenda "resista al fascismo, combata la oligarquía".

También se encontraron armas tipo AR-15, fusiles semiautomáticos ligeros, chalecos antibalas, radios y teléfonos dentro de una bolsa de Faraday, para bloquear las señales telefónicas.

Desde la Fiscalía lo definieron como una "emboscada planificada, con la intención de matar a funcionarios de prisiones del ICE". "No se equivoquen, esto no fue una protesta pacífica".

"Apuesto a que estos idiotas alegarán demencia porque tendrían que estar locos para hacer esto en Texas", dijo el gobernador del estado, Greg Abbott, quien se comprometió a colaborar con las autoridades federales y, si es posible, presentar cargos estatales. "Queremos que estos matones no vuelvan a ver la luz del día".

También en las últimas horas, las autoridades informaron de otra emboscada contra agentes fronterizos en Dallas. Tras evadirse de las autoridades el lunes, un ciudadano salvadoreño huyó a su casa. Cuando lo alcanzaron, los agentes fueron "emboscados y agredidos" por tres familiares del fugado, de acuerdo con Michael W. Banks, jefe de la Patrulla Fronteriza de EEUU.

Todos se encontraban en el país ilegalmente, según el mismo. Cuatro adultos, dos hombres y dos mujeres, serán imputados y comenzarán su tramitación para la deportación. Además, será imputado y procesado un joven de 17 años que golpeó en la cara a un agente.

En una publicación posterior, Banks llamó a procesar no sólo a aquellos que atacan a los uniformados del cuerpo fronterizos, sino también a quienes los "incitan": "No es aceptable incitar a la violencia contra los agentes del orden. Vamos a tener que procesar a estas personas con todo el peso de la ley para hacerles saber que esto no va a ser tolerado".

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también condenaron los ataques, señalando que los ataques contra los miembros del ICE habían escalado un 700%, un incremento con respecto al 500% reportado el mes pasado. "Estamos asistiendo a una temporada de caza contra nuestras fuerzas del orden".