Cinco años más tarde... ¿sobrevive 'Desfinanciar la Policía'?

Publicado por Santiago Ospital 5 de julio, 2025

Los comisionados de Snow Hill, Carolina del Norte, votaron desmantelar su departamento de policía. Parece un flashback de 2020, pero sucedió hace tan solo semanas. La disolución, aseguraron sus promotores, ahorraría miles de dólares a los miles habitantes de la cuasi bicentenaria ciudad. De la seguridad se encargaría la oficina del sheriff del condado.

"No dejen que su legado sea 'Yo maté al departamento de Policía'", "me tranquiliza el pensamiento de que están aquí y que están disponibles", se pudo oír a vecinos antes de la votación. Y también después: "Es desgarrador, me deja sin aliento", protestó Melissa Paderick, ante medios locales. "No sabemos qué sheriff habrá en cinco años", si respetará el compromiso de protección. "Todo es tan impredecible".

Incluso llegó un llamado de atención desde el Congreso: "Hace casi 15 años, el Departamento de Policía de Snow Hill se formó para mejorar la seguridad pública, proteger a los residentes y permitir que todos se sientan más seguros en sus hogares, negocios y vecindarios", escribió el representante Don Davis, exalcalde de la pequeña ciudad. Uno de los padres, también, de su Policía local. "Insto encarecidamente a los funcionarios de la ciudad a dar marcha atrás".

Días más tarde, la decisión fue revertida. Alcanzó, sin embargo, para evocar un eslogan con tres, cuatro años de polvo: ¡Desfinancien a la Policía! Frase de un movimiento nacido tras la muerte de George Floyd en Minneapolis, Minnesota, que rápidamente se volvió consigna predilecta de los disturbios callejeros de 2020, junto a Black Lives Matter.

"La retórica para desfinanciar a la policía junto con la villanización de las fuerzas del orden se ha ralentizado, pero su efecto es profundo", dijo el sheriff John Matz a VOZ. Efecto que se nota, incluso a día de hoy, en la contratación de candidatos cualificados, que se volvió "extremadamente difícil": "Lo atribuyo directamente al movimiento". "Por desgracia, los ciudadanos a los que protegemos a menudo se quedan con un servicio inadecuado debido a los puestos vacantes".

El grito de batalla progresista volvió a oírse estos días también a Nueva York. Aunque como negativa: el socialista Zohran Mamdani, vencedor de las primarias demócratas para alcalde, negó repetidas veces que fuese a recortar el NYPD. Sus principales contendientes no le creyeron el cambio de parecer: el alcalde Eric Adams, que compite como independiente, lo apodó "Defund The Police Mamdani". Andrew Cuomo, a quien venció en la interna azul, leyó un antiguo tuit de Mamdani en que aseguraba que la fuerza neoyorquina era "racista, anti-queer y una gran amenaza para la seguridad pública" y aseguraba: "Lo que necesitamos es Desfinanciar la Policía".

El GOP también aprovechó para recordar sus opiniones pasadas:

"Los demócratas acaban de nominar al radical socialista antisemita Zohran Mamdani como alcalde de la ciudad de Nueva York y la nueva cara de los demócratas de Nueva York. Mamdami prometió desfinanciar a la policía, abolir las prisiones e instituir tiendas de comestibles del gobierno socialista, al tiempo que aumentaba masivamente los impuestos a los neoyorquinos trabajadores"

Como Mamdani, el Partido Demócrata intenta desligarse del movimiento que algunos en sus filas promovieron en calles y campañas. Ya poco después del brote de Desfinanciar las encuestas comenzaron a revelar un crecimiento de impopularidad: en un año desde junio de 2020 el porcentaje de estadounidenses que exigía un aumento del gasto policial creció un 16%, llegando al 47% del total, según Pew Research. Los adultos hispanos eran, tras los blancos, el segundo grupo que más respaldaban aquella posición.

Una encuesta de Ipsos/USA TODAY reveló en marzo de 2021 que tan sólo un 18% de los americanos apoyaban el movimiento para recortar el presupuesto de las fuerzas del orden. Un 58% se oponía. Preguntados por la abolición, una versión más extrema dentro de las filas de Defund, un 67% se opuso.

Sondeo tras sondeo arroja que gran parte de la oposición surgió del aumento de la inseguridad en ciudades donde los gobiernos lo volvieron política pública. Cinco años más tarde, nuevos datos respaldan esta opinión.

Nuevas cifras contra 'Desfinanciar la Policía'



Datos revelados esta semana por la organización Major Cities Chiefs Association, que reúne a 79 jefes de Policías, comisarios y sheriffs estadounidenses y canadienses, revelan que los homicidios siguieron disminuyendo en antiguos bastiones del movimiento, que, arrepentidos, volvieron a robustecer a sus policías.

Durante el período de desfinanciación de la policía, los homicidios subieron un 44% en 70 grandes urbes del país. Así lo revelan datos frescos del Law Enforcement Legal Defense Fund (LELDF), organización abocada a la defensa legal de policías. Por el contrario, cuando se volvieron a robustecer los presupuestos policiales, los homicidios cayeron un 32%. Alcanzando niveles similares a los previos al estallido de Desfinanciar a la Policía, asegura el informe.