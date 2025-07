Texas: el FBI lleva a cabo la mayor redada contra miembros de la pandilla Anti-Tren

Publicado por Virginia Martínez 3 de julio, 2025

El fiscal federal Nicholas J. Ganjei informó de que al menos 16 inmigrantes ilegales fueron arrestados en el área de Houston por cargos de tráfico de drogas y armas. El hecho ocurrió luego de una operación del Buró de Investigaciones (FBI) dirigida principalmente contra presuntos miembros o socios de la organización criminal transnacional conocida como Anti-Tren.

Los cargos alegan que Anti-Tren es una organización criminal compuesta casi exclusivamente por exmiembros y socios del Tren de Aragua (TdA). El Departamento de Justicia explicó que al igual que el TdA, los objetivos de Anti-Tren incluyen preservar y proteger el poder y el territorio de la organización, así como el de sus miembros y socios, "mediante intentos de asesinato, otros actos de violencia y amenazas de homicidio".

Dos denuncias penales acusan a 14 miembros y asociados de Anti-Tren de conspiración para poseer con intención de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína. Hay otras personas acusadas por varios delitos relacionados con armas de fuego.

Según las denuncias, dos grupos de personas acordaron transportar cantidades de un kilogramo de cocaína a cambio de 15.000 dólares por cada carga, y cada grupo aceptó la mitad como pago por adelantado.

“Las dos prioridades del Distrito Sur son asegurar nuestra frontera y erradicar la delincuencia violenta. Este caso implica ambas”, dijo Ganjei.

“La Operación Take Back America implica tomar la ofensiva contra las organizaciones criminales transnacionales para asegurar que no puedan arraigarse en nuestra comunidad y poner en peligro la seguridad pública. El Distrito Sur no se arrepentirá de llevar a cabo esa misión”, agregó el fiscal.

El agente especial a cargo Douglas Williams, de la Oficina de Campo del FBI en Houston, indicó que se trata del mayor operativo contra presuntos miembros y socios de Anti-Tren realizado por el FBI hasta la fecha.

“Estos individuos están acusados de participar en una disputa territorial con miembros del TdA y de perpetrar numerosos delitos violentos en nuestra ciudad, incluyendo un tiroteo masivo en un bar deportivo local que dejó seis heridos. Afortunadamente, por el bien y la seguridad de nuestra comunidad, estos individuos se encuentran ahora bajo custodia federal y enfrentan la justicia estadounidense”, resaltó Williams.

Si son declarados culpables, se enfrentarán a cadena perpetua y una posible multa de 10 millones de dólares.