Un ciudadano estadounidense muere en Kiev tras un ataque de Rusia

Publicado por Sabrina Martin 17 de junio, 2025

El Departamento de Estado confirmó que un ciudadano estadounidense se encuentra entre los fallecidos tras el devastador bombardeo lanzado por Rusia contra Kiev el martes. La portavoz Tammy Bruce informó que la persona murió durante la ofensiva, aunque evitó proporcionar su identidad por respeto a la familia.

"Estamos al tanto del ataque de anoche contra Kiev, que causó numerosas víctimas, incluida la trágica muerte de un ciudadano estadounidense. Condenamos estos ataques y expresamos nuestras más sinceras condolencias a las víctimas y a las familias de todos los afectados", declaró Bruce ante la prensa, añadiendo que el Departamento está preparado para brindar asistencia consular.

El ataque, que se prolongó durante casi nueve horas, dejó 15 muertos y al menos 156 heridos, según datos de Associated Press. Las fuerzas rusas habrían lanzado más de 440 drones y 32 misiles, en lo que se considera el ataque más sangriento contra la capital ucraniana en lo que va del año. Además de Kiev, otras seis regiones del país resultaron afectadas, según confirmó el presidente Volodimir Zelenski.

Trump señala consecuencias de excluir a Rusia del G8

Esto coincidió con la reunión del G7 en Canadá, donde el presidente Donald Trump participó brevemente antes de retirarse para abordar la escalada de tensiones entre Irán e Israel. Desde el evento, Trump arremetió contra la exclusión de Rusia del entonces G8 en 2014, una medida tomada por el expresidente Barack Obama y el ex primer ministro Justin Trudeau tras la anexión de Crimea.

“El G7 solía ser el G8. Barack Obama y un tal Trudeau no querían que Rusia participara”, declaró Trump, acompañado del primer ministro canadiense Mark Carney. “Diría que fue un error, porque creo que no habría una guerra ahora si hubiera existido Rusia. Y no habría una guerra ahora si Trump hubiera sido presidente hace cuatro años”.