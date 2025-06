Elon Musk publica los resultados de un test antidrogas tras los señalamientos de la prensa

Publicado por Sabrina Martin 17 de junio, 2025

Elon Musk respondió con firmeza este martes a las acusaciones de consumo de drogas publicadas por The New York Times y The Wall Street Journal, al compartir públicamente una prueba toxicológica negativa que busca desacreditar las insinuaciones sobre su supuesto uso de ketamina durante la campaña presidencial de 2024.

El empresario publicó en su red social X una imagen de los resultados, que no detectaron rastros de ketamina ni de otras sustancias. La publicación fue acompañada por un escueto “lol”, una abreviación en inglés de laughing out loud (“riendo en voz alta”), utilizada para expresar su burla ante los informes difundidos por ambos medios.

Musk no se limitó a negar los reportes: más adelante desafió al New York Times y al Wall Street Journal a someterse ellos mismos a pruebas de drogas y hacer públicos los resultados. En esa publicación, acusó a los periodistas de ser “culpables como el pecado”. Además, compartió una imagen del logotipo del Journal, sugiriendo que las siglas “WSJ” deberían interpretarse como “Somos pésimos en periodismo”.

Ambos medios habían informado que algunos miembros de la junta directiva de Tesla habrían considerado buscar un reemplazo para Musk, una versión que fue desmentida por el presidente de la compañía. También señalaron que el empresario viaja con una caja de pastillas, algunas presuntamente identificadas como Adderall.

El Times se aferra a su versión

Musk ya había rechazado las afirmaciones del Times y reiterado que no consume drogas. Asimismo, aclaró que probó ketamina años atrás bajo prescripción médica y que incluso lo había mencionado públicamente en X.

A pesar de sus declaraciones, The New York Times emitió un comunicado reafirmando su postura: “Elon Musk sigue atacando porque no le gusta nuestra forma de informar. Nada de lo que ha dicho o presentado desde la publicación de nuestro artículo contradice lo que descubrimos. Respaldamos nuestro periodismo”.

Las fricciones entre Musk y los medios tradicionales no son nuevas, y este nuevo episodio refuerza su postura de confrontar públicamente lo que considera ataques infundados. Fiel a su estilo, el empresario dejó en claro que no permitirá que se difundan versiones que, según él, buscan dañar su credibilidad en un momento clave de su influencia empresarial y política.