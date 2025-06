Los nuevos detalles en el juicio de Sean “Diddy” Combs: mensajes, “noches de hotel” y videos explícitos presentados al jurado

Publicado por Agustina Blanco 16 de junio, 2025

El juicio por tráfico sexual y crimen organizado contra el magnate del hip-hop Sean “Diddy” Combs continuó este lunes en Nueva York, con el jurado revisando una serie de mensajes de texto, registros y videos que arrojan luz sobre las acusaciones en su contra.

La jornada, marcada por testimonios clave y evidencia presentada por la fiscalía, profundizó en las dinámicas de las llamadas “noches de hotel” y las interacciones entre Combs, su exnovia Cassie Ventura, su exjefa de gabinete Kristina Khorram y otros miembros de su equipo.

Mensajes de texto que revelan la planificación de las “noches de hotel”



El jurado examinó mensajes de texto que detallan cómo el personal de Combs organizaba encuentros en hoteles para él y Cassie Ventura. En un intercambio de marzo de 2016, Khorram y otros asistentes discutieron la logística de añadir el nombre de una acompañante a la reserva de una habitación de hotel y llevar 4.000 dólares en efectivo al lugar.

En un mensaje, Khorram advirtió a un asistente, Dave Shirley, que Combs estaba “a punto de hacer Wild King esta noche”, a lo que Shirley respondió con un comentario sobre reabastecerse de “aceite de bebé y esas cosas”. Otro mensaje mostró a Khorram informando a Ventura que “Dave está en tu puerta con el verde”, sugiriendo la entrega de dinero.

En noviembre de 2021, el jurado vio textos entre Combs y Khorram coordinando otra “noche de hotel”. Combs pidió que la habitación estuviera lista y que el hotel no supiera su identidad para evitar “cargos innecesarios”.

Khorram le indicó que esperara hasta que Jane (quien salió con Combs de 2021 a 2024) y un asistente llamado Joey llegaran. Más tarde, Khorram informó que “Paul”, un hombre mencionado previamente por Jane como participante en estas noches, subiría a la habitación.

Altos costos por daños en los hoteles



La fiscalía presentó mensajes de febrero de 2022 entre Khorram, Jane y Combs que discutían los elevados cargos por daños en una habitación de hotel. Khorram comentó que “los cargos por daños a un hotel siempre son altos” y pidió a Jane que solicitara 15 toallas de baño. Jane, a su vez, preguntó si el equipo de seguridad podía llevar entre 5.000 y 10.000 dólares en efectivo, a lo que Khorram respondió que el dinero estaba en la caja fuerte de Combs.

Compra de drogas



Los mensajes de texto también revelaron discusiones sobre la compra de drogas. En diciembre de 2021, Combs y Khorram hablaron sobre un paquete entregado por un traficante llamado “Guido”.

En otro intercambio, el jefe de seguridad de Combs, Faheem Muhammad, obtuvo aprobación para pagar miles de dólares por drogas, incluyendo “flor” (marihuana). En abril de 2023, Combs solicitó explícitamente “15 pastillas de Molly” a través de mensajes con Khorram y Muhammad, quien también confirmó haber entregado 5.000 dólares a un asistente para gastos de hotel.

Más mensajes de Cassie Ventura



Cassie Ventura, una figura central en el caso, apareció en mensajes de mayo de 2017 con Khorram, donde expresó su angustia tras un incidente con Combs.

“Nadie merece que lo arrastren del pelo”, escribió Ventura, añadiendo que había cerrado la puerta con llave por su seguridad y que no tenía sus pertenencias ni dinero. Khorram ofreció hablar con Combs para resolver la situación.

Jane, otra testigo clave, relató haber sido amenazada por Combs con “videos sexuales” tras la demanda de Ventura en noviembre de 2023.

En mensajes recuperados de los dispositivos de Khorram, Jane expresó sentirse “explotada, desconsolada y manipulada” durante tres años.

En una comunicación posterior, Jane informó a Khorram que Combs la había amenazado con enviar esos videos al padre de su hijo.

Los videos explícitos presentados al jurado



Por primera vez, el jurado visualizó videos explícitos de los llamados “Freak Offs”, encuentros sexuales organizados por Combs. Los fragmentos, grabados entre 2012 y 2014, duraron poco más de dos minutos y fueron mostrados solo a los jurados, el juez y las partes con auriculares, sin acceso al público. Algunos jurados mostraron incomodidad.

Interacciones con el personal y testigos clave



La agente especial DeLeassa Penland y la especialista paralegal Ananya Sankar, testigo sumario, guiaron al jurado a través de registros y mensajes.

Penland presentó evidencia de viajes y hoteles de 2009 y 2012, incluyendo una reunión en el Hotel London de Nueva York con Combs, Ventura y un acompañante, pagada con la tarjeta de Combs. Sankar mostró gráficos que resumían mensajes no discutidos previamente, como los de Combs intentando contactar a su exasistente “Mia” en 2024, quien alegó haber sido agredida sexualmente por él entre 2009 y 2017.

La defensa cuestiona la evidencia



El abogado defensor Teny Geragos interrogó a Sankar, destacando mensajes que podrían sugerir consentimiento, como uno de Jane en 2022 donde expresó estar “emocionada de sorprender” a Combs con una habitación decorada para San Valentín.

Geragos también señaló un mensaje de Jane en 2023 donde se resistió a la presión de Khorram para hacer planes, diciendo “mi respuesta es no y sigue siendo no”. Además, la defensa subrayó que no había registros de Combs contactando a Mia tras saber que estaba fuera del país.

El juicio



El caso, que lleva seis semanas, se centra en acusaciones de tráfico sexual, prostitución, secuestro y más contra Combs.

Testigos clave como Ventura, Jane, y la exasistente, Mia, han proporcionado testimonios sobre abuso, coerción y los “Freak Offs”.

La fiscalía ha presentado más de 30 testigos, mientras que la defensa busca argumentar que los encuentros fueron consensuados.

La presencia de la madre de Combs en el tribunal añadió un elemento personal a la jornada.