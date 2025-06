Un hombre acuchilla a dos agentes en un juzgado de Manhattan

Captura de pantalla de Fox News YouTube/FOX 5 New York.

Publicado por VozMedia Staff 16 de junio, 2025

Un hombre irrumpió en un condado de Manhattan y atacó a dos oficiales con un cuchillo, apuñalándolos en la cara y el cuello.

"Las agresiones, grabadas en vídeo de vigilancia, parecían en principio un ataque dirigido contra los agentes uniformados que trabajaban en los servicios de seguridad del tribunal", dijo Al Baker, director de comunicaciones de la Oficina Estatal de Administración Judicial, en un comunicado recogido por WNCT.

Detalló, además, que ocurrió cerca de las 9.45 h en el vestíbulo de la corte. Agentes del orden lograron desarmar y detener al atacante.

Fuentes consultadas por The New York Post aseguran que el asaltante es un hombre de 37 años de Queens, identificado como Jonathan Wohl. El sospechoso habría sido arrestado unas 18 veces, la mayoría por drogas, pero este lunes no tenía ninguna comparecencia programada.

Asimismo, las mismas fuentes informaron de que las víctimas se encuentran estables.

"El atroz ataque de hoy contra dos funcionarios judiciales en el Tribunal Supremo del Estado de Manhattan es un duro recordatorio de los peligros inherentes a los que se enfrentan cada día tanto los funcionarios de prisiones como los funcionarios judiciales", sostuvo Benny Boscio, presidente del gremio de trabajadores penitenciarios COBA.

"Estamos codo con codo con nuestros hermanos y hermanas que se juegan la vida para mantener a salvo al público y deseamos una pronta recuperación a los funcionarios atacados hoy. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y con sus familias".