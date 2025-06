La exnovia de “Diddy” Combs, “Jane”, confirmó que el músico le sigue pagando el alquiler de su casa en LA y el abogado que la representa en el juicio

Publicado por Agustina Blanco 9 de junio, 2025

En un testimonio lleno de emociones y detalles, la exnovia de Sean "Diddy" Combs, conocida bajo el seudónimo "Jane" (quien declara bajo anonimato) continuó su interrogatorio directo este lunes, al cerrar la cuarta semana del juicio federal por tráfico sexual contra el magnate musical.

Su relato, presentado ante el jurado en la corte de Nueva York, expuso una relación marcada por presunta coerción, violencia física y manipulación financiera, centrada en los encuentros sexuales conocidos como "noches de hotel" o "Freak Offs".

Jane, quien mantuvo una relación con Combs entre 2021 y 2024, describió presión para participar en "noches de hotel," encuentros sexuales que involucraban a terceros, generalmente hombres pagados a los que se refería como "artistas."

En mensajes de texto leídos en el tribunal, Jane expresó su deseo de evitar estas actividades. En septiembre de 2023, escribió a Combs: "Ya no quiero seguir interpretando este papel en tu vida. Es oscuro, sórdido y me da asco. Siento que es la única razón por la que me tienes cerca y por la que pagas la casa."

También afirmó que temía perder el apoyo financiero de Combs, quien pagaba su alquiler, si se negaba. "No quiero sentirme obligada a actuar estas noches contigo por miedo a perder mi techo”, escribió, subrayando una dinámica de presunta coerción económica.

Los pagos del alquiler de la casa en Los Ángeles: un acuerdo que sigue vigente



Un aspecto central del testimonio de Jane es el pago de su alquiler.

Ella afirmó que en 2023 firmaron un "contrato de amor" por el cual Combs le pagaba $10.000 mensuales para el alquiler de su casa en Los Ángeles, un acuerdo que continúa vigente.

Sin embargo, Jane también testificó que Combs la amenazó con cortar este apoyo si dejaba de participar en las "noches de hotel".

En marzo de 2024, tras las redadas de Seguridad Nacional en las residencias de Combs, él le notificó que dejaría de pagar el alquiler, y Jane pidió tres meses para asumir el costo, citando deudas acumuladas por estar desempleada durante tres años como su "chica fiestera de guardia".

A pesar de estas advertencias, Jane confirmó que Combs sigue pagando tanto su alquiler como los honorarios de su abogado actual, quien la representa en el juicio.

Las "noches de hotel"

El testimonio de Jane incluyó relatos gráficos de violencia y coerción. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en junio de 2024, en su casa de Los Ángeles. Tras confrontar a Combs por sospechas de infidelidad, Jane lo empujó contra un mostrador de mármol y le arrojó velas.

En respuesta, Combs la pateó en el muslo, la levantó con una llave de estrangulamiento y la golpeó, dejándola con un ojo morado y dos ronchas del tamaño de una pelota de golf en la frente. Jane intentó escapar, encerrándose en varias habitaciones, pero Combs derribó cuatro puertas. Tras esconderse afuera durante dos horas, Combs la encontró, la golpeó nuevamente y la arrastró de vuelta a la casa.

Allí, la obligó a maquillarse para cubrir las heridas y tomar una pastilla de éxtasis antes de tener relaciones sexuales con un "artista" llamado Antoine mientras él observaba. Cuando Jane expresó su negativa, Combs se acercó a su rostro y le preguntó: "¿Esto es coerción?"

Al día siguiente, su asistente dejó entre $10.000 y $12.000 en efectivo para cubrir los daños a las puertas y los costos del artista, según señala Jane.

La fiesta de la sobriedad



Otro incidente traumático ocurrió en el cumpleaños de Jane en 2023 en Miami. Combs le prometió un momento romántico, pero organizó una "noche de hotel" donde Jane tuvo relaciones sexuales con tres hombres, lo que la llevó a vomitar y sentirse "absolutamente terrible".

En octubre de 2023, durante una "fiesta de sobriedad" en Beverly Hills, Jane no consumió drogas, pero Combs usó éxtasis y cocaína. Tras el evento, vomitó y expresó "asco" y "arrepentimiento profundo".

Jane también relató haber transportado drogas para Combs en 2022, volando de Los Ángeles a Miami por su orden, y afirmó que él le proporcionaba drogas durante las "noches de hotel" para mantenerla despierta y facilitar su participación.

Mensajes de texto y grabaciones



La fiscalía presentó mensajes de texto y grabaciones que refuerzan las acusaciones de coerción. En un intercambio de septiembre de 2023, Combs pidió a Jane que le enviara mensajes de "chica mala", a lo que ella respondió expresando sentirse "irrespetada" y utilizada para cumplir sus "fetiches”.

En octubre de 2023, escribió: "No soy una estrella porno. No soy un animal. Necesito un descanso". En una llamada grabada en noviembre de 2023, recuperada del teléfono de Kristina Khorram, exjefa de personal de Combs, él minimizó las "noches de hotel" como "cosas pervertidas" que ambos disfrutaban, mientras Jane expresó su trauma: "¿Quién está ahí para mí cuando cierro los ojos y tengo estas cosas jodidas en mi cabeza?" Combs insistió en que necesitaba su "amistad" asegurándole que no debía preocuparse por los pagos del alquiler.

La demanda de Cassie Ventura



Jane también testificó sobre su reacción a la demanda de Cassie Ventura en noviembre de 2023, que acusaba a Combs de violación y abuso físico. "Sentí que estaba leyendo mi propio trauma sexual", le escribió a Combs, señalando que en dos de sus cumpleaños fue obligada a tener relaciones con hombres. Combs no respondió durante dos días, y luego le pidió que lo llamara.

En otra ocasión, tras ver una publicación en Instagram en diciembre de 2023, Jane le pidió que “dejara de usar a las mujeres para tu fetiche" a lo que Combs respondió acusándola de intentar tenderle una trampa.

Amenazas y reconciliaciones

A pesar de los conflictos, Jane y Combs continuaron comunicándose hasta su arresto en 2024.

En diciembre de 2023, Jane informó a Khorram que Combs la había amenazado con enviar videos sexuales al padre de su hijo, lo que llevó a Khorram a sugerir que se dieran espacio.

En febrero de 2024, tras un mes sin contacto, Jane volvió a comunicarse con Combs porque lo "extrañaba mucho".

Para su cumpleaños en 2024, aceptó visitarlo en Miami, donde, tras una cena privada, consumieron éxtasis y tuvo relaciones sexuales con un "artista" frente a Combs. Jane explicó: "A estas alturas, estoy tan acostumbrada a que este sea el resultado de lo que sea que estemos haciendo, que simplemente lo acepto".

Jane también enfrentó una amenaza de "sextorsión" en 2024, cuando un "artista" llamado Sly afirmó tener un video de 35 minutos de una "noche de hotel" y exigió $10.000.

Combs intervino con su equipo legal, y el video no fue publicado, aunque una empresa de medios contactó a Jane para pedir comentarios.

El vídeo con Cassie Ventura en un hotel

Además, Jane testificó que estaba con Combs en Miami cuando se publicó el video de vigilancia de 2016 que lo mostraba agrediendo a Ventura. Aunque no discutieron el video de inmediato, Combs le mostró un borrador de su disculpa pública, y más tarde afirmó que esa fue la "única vez" que hubo violencia física con Ventura.