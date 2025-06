La Hermandad Musulmana en Estados Unidos: una bomba de tiempo en el corazón de Occidente

Publicado por Leandro Fleischer 6 de junio, 2025

La Hermandad Musulmana, un movimiento islamista nacido en Egipto en 1928, acecha en las sombras de Estados Unidos. Fundada por Hassan al-Banna con la misión de imponer la sharía y desafiar a Occidente, esta red global, que opera en más de 80 países, podría estar socavando la seguridad, la política y la cultura estadounidenses.

Acusaciones de infiltración, financiamiento turbio y lazos con el terrorismo pintan un panorama aterrador. Estas son las tácticas sigilosas y los riesgos catastróficos que la Hermandad Musulmana podría representar para la nación.

Invasión silenciosa: la llegada a suelo estadounidense



La Hermandad Musulmana, surgida en Egipto para combatir el colonialismo y la secularización, y perseguida por el régimen del presidente Gamal Abdul Nasser en los años 50 y 60, aterrizó en EEUU como una fuerza oculta. En 2008, el Hudson Institute señaló en un exhaustivo informe que estudiantes ligados al grupo inundaron universidades como las de Illinois y Michigan, fundando la Muslim Students Association (MSA) en 1963.

Esto marcó el inicio de una red siniestra. En 1973, el North American Islamic Trust (NAIT) emergió, controlando mezquitas, centros educativos y propiedades valoradas en cientos de millones de dólares, según el Hudson Institute.

Todo parece indicar que se trataba de un plan para arraigarse y expandir su influencia.

La infiltración en las entrañas de EEUU



Los críticos advierten que la Hermandad Musulmana ha urdido una telaraña para penetrar instituciones clave.

El Council on American-Islamic Relations (CAIR) y la Islamic Society of North America (ISNA) son dos organizaciones musulmanas importantes en Estados Unidos. La ISNA fue fundada para promover el islam y servir a los musulmanes en Norteamérica, y la Anti-Defamation League (ADL) considera al CAIR como la principal organización de derechos civiles de los musulmanes en los EEUU.

Ambas organizaciones tienen raíces en el movimiento de la Hermandad Musulmana, ya que los fundadores y muchos miembros de ellas estaban influenciados por este movimiento islamista radical, tal como señaló el informe del Hudson Institute.

Aunque tanto la ISNA como el CAIR afirman tener objetivos inofensivos como promover el islam o defender los derechos civiles de los musulmanes, algunos han expresado preocupaciones sobre su relación con la Hermandad Musulmana y sus posibles objetivos más amplios.

Un memorando de 1991 de la Hermandad Musulmana, descubierto por el FBI en el caso Holy Land Foundation, una organización que se presenta como de caridad islámica pero es considerada terrorista por EEUU y que ha sido acusada de financiar a Hamás, expone, según algunas organizaciones como el grupo de investigación estadounidense The Investigative Project on Terrorism, un plan para llevar a cabo una "yihad civilizatoria" y destruir Occidente desde adentro.

Abdul Rahman Alamoudi, una relevante figura islámica en EEUU que estaba vinculada al grupo, manipuló la selección de imanes en prisiones y el Ejército en los 90, según indicó el Departamento de Justicia en 2004, sembrando semillas de influencia radical.

En septiembre de 2003, funcionarios de aduanas británicos arrestaron a Alamoudi en el aeropuerto de Heathrow cuando regresaba de Libia con 340.000 dólares en efectivo, dinero que le había entregado el entonces presidente libio Muammar Qadhafi para financiar un complot que involucraba a dos operativos de Al-Qaeda con base en el Reino Unido, cuyo objetivo era asesinar al príncipe heredero saudita (posteriormente rey) Abdullah.

Luego, Alamoudi fue extraditado a Estados Unidos. En octubre de 2003, fue arrestado en el aeropuerto de Dulles bajo cargos de haber aceptado ilegalmente 10.700 dólares de la misión libia ante las Naciones Unidas.

Con Alamoudi bajo custodia, las autoridades federales publicaron la transcripción de una conversación telefónica en la que lamentaba que ningún estadounidense hubiera muerto durante el atentado de Al-Qaeda en 1998 contra la embajada de EEUU en Kenia; recomendaba que se llevaran a cabo más operaciones como el atentado de Hezbolá en 1994 contra un centro cultural judío en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas; y expresaba claramente su objetivo de convertir a Estados Unidos en una nación musulmana.

Los lazos con Hamás encienden sirenas. El senador Ted Cruz lanzó el Muslim Brotherhood Terrorist Designation Act en 2015. Sin embargo, aún no ha prosperado su iniciativa y sus insistencias para que este movimiento radical forme parte de la lista de organizaciones terroristas debido a la gran cantidad de detractores que consideran que haría de Estados Unidos un país menos seguro y alimentaría la "islamofobia".

Dinero sucio: el poder financiero que acecha



En 2021, Research & Advisory destapó una red financiera global de la Hermandad Musulmana, moviendo 2 mil millones de dólares a través de caridades, negocios y fundaciones. En EEUU, NAIT domina mezquitas y centros, mientras donaciones sospechosas despiertan temores de compra de influencia académica.

En julio de 2019, en el Departamento de Justicia (DOJ), en Washington DC, el Dr. Charles Asher Small, director del Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy (ISGAP), presentó las conclusiones de un proyecto de investigación de su organización, iniciado en 2012, titulado Follow the Money (Sigan el dinero).

Este proyecto, en curso, examina la financiación ilícita de universidades estadounidenses por parte de Gobiernos, fundaciones y empresas extranjeras que se adhieren y promueven ideologías antidemocráticas y antisemitas, vinculadas al terrorismo y su financiación, señala la el ISGAP en su sitio web..

El proyecto reveló, por primera vez, la existencia de una financiación sustancial de Oriente Medio (principalmente de Qatar, aliado de la Hermandad Musulmana) a universidades estadounidenses que no se había notificado al Departamento de Educación, como exige la ley. De hecho, la investigación del ISGAP descubrió miles de millones de dólares en fondos no declarados, lo que, a su vez, condujo al inicio de una investigación del Gobierno federal en 2019.

Como parte de su investigación continua, el ISGAP ha descubierto y establecido que las donaciones extranjeras, especialmente de Qatar, han tenido un impacto sustancial en el fomento de niveles crecientes de discurso antisemita en las universidades estadounidenses, así como en el creciente apoyo a valores antidemocráticos dentro de estas instituciones de educación superior.

Con el estallido de antisemitismo en las universidades estadounidenses, también existen preocupaciones de seguridad con posibles implicaciones nacionales e internacionales.

¿Qué está en juego?



El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional vigilan a la Hermandad Musulmana desde los 2000, pero la falta de cargos directos por terrorismo en EEUU no apaga las sirenas.

Organizaciones como el Middle East Forum, el Washington Institute y el Council of Foreign Relations han advertido desde hace años que mezquitas y centros educativos financiados por la Hermandad Musulmana podrían radicalizar a jóvenes; que este movimiento tiene facciones radicales que podrían inspirar violencia; y la influencia encubierta podría erosionar la democracia, la seguridad y la cohesión social de EEUU y Occidente en general.

Una bomba de tiempo



La Hermandad Musulmana podría ser una bomba de tiempo en EEUU. Su red de organizaciones, dinero turbio y lazos históricos con el extremismo encienden las alarmas. Aunque la evidencia de ataques directos es escasa, el riesgo de infiltración, radicalización y desestabilización acecha. La seguridad nacional exige vigilancia, investigación y, tal vez, medidas drásticas para proteger a la nación de esta amenaza oculta.