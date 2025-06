Con remeras rojas y banderas de los países de los secuestrados por Hamás, la organización Run For Their Lives (Corra Por Sus Vidas) organiza reuniones semanales para recordar a los rehenes capturados por el grupo terrorista el 7 de Octubre.Creado por israelíes del Área de la Bahía en California, en colaboración con la organización internacional Hostage and Missing Families Forum, el grupo cuenta con ramas locales en distintos puntos del país.En su página web , reconoce que "dadas las circunstancias" es "lógico" preocuparse por la propia seguridad al pensar asistir a una de sus demostraciones. Sin embargo, tras una serie de recomendaciones de seguridad, dice que es un "evento apto para familias": "No es violento y no va de guerra, se trata de recordar los eventos traumáticos vividos por los rehenes secuestrados"."Grupos de todo el mundo que nunca abandonan, que nunca dejan de caminar, que nunca dejan de decir los nombres de los rehenes y de expresar su solidaridad", definió al grupoTras agradecer la solidaridad recibida desde dentro y fuera del país tras el ataque, sostuvo que a pesar de habían sido "sacudidos inmensamente", "nos ha unido en nuestra misión". "Seguiremos rezando con nuestros pies. Seguiremos pronunciando sus nombres. Nos enfrentaremos al antisemitismo".Amaru también compartió que Run For Their Lives está integrado por judíos y no judsimpatizantes, de distintos orígenes religiosos y políticos, algunos con lazos con Israel y otros sin."Esta es una misión humanitaria, y no dejaremos que un terrorista interno nos impida hacer lo que mejor sabemos hacer".